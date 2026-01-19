Φιλιππίνες: Βρήκαν νέο κοίτασμα φυσικού αερίου κοντά στην αμφισβητούμενη Θάλασσα της Νότιας Κίνας

Αυτή η φωτογραφία δείχνει τη γεώτρηση του κοιτάσματος Malampaya East-1 στην επαρχία Palawan, τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Την ανακάλυψη ενός νέου κοιτάσματος φυσικού αερίου, ικανού να προστατεύσει τις Φιλιππίνες από μια ενεργειακή κρίση, κοντά στην αμφισβητούμενη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φέρντιναντ Μάρκος Τζούνιορ.

Η «σημαντική ανακάλυψη» βορειοδυτικά της επαρχίας Παλαουάν, κοντά σε ένα υπάρχον κοίτασμα φυσικού αερίου σε ύδατα δίπλα στην κρίσιμη πλωτή οδό, θα μπορούσε τελικά να παρέχει ρεύμα σε περισσότερα από 5,7 εκατομμύρια νοικοκυριά ή σχεδόν 200.000 σχολεία για ένα χρόνο, είπε ο Μάρκος, προσθέτοντας ότι θα γίνουν περαιτέρω δοκιμές και μια άλλη γεώτρηση στην περιοχή «για να αναζητηθούν περισσότεροι πιθανοί πόροι φυσικού αερίου».

Ο υποθαλάσσιος ταμιευτήρας εκτιμάται ότι περιέχει περίπου 2,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Οι αρχικές δοκιμές έδειξαν ότι 1,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου θα μπορούσαν να εξάγονται καθημερινά, είπε ο Μάρκος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου του πότε θα μπορούσε να ξεκινήσει η εμπορική παραγωγή.

«Εκτός από το φυσικό αέριο, η ανακάλυψη περιλαμβάνει επίσης συμπύκνωμα, το οποίο είναι ένα υγρό καύσιμο υψηλής αξίας».

Το νέο κοίτασμα φυσικού αερίου, που ονομάζεται Malampaya East 1, ανακαλύφθηκε από μια κοινοπραξία περίπου 5 χιλιόμετρα ανατολικά του κύριου κοιτάσματος φυσικού αερίου Malampaya, όπου η εμπορική παραγωγή φυσικού αερίου ξεκίνησε πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες και προβλεπόταν να μειωθεί σημαντικά σε λίγα χρόνια.

Το υπεράκτιο κοίτασμα φυσικού αερίου βρίσκεται εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης των Φιλιππίνων , μια υδάτινη έκταση 370 χιλιομέτρων από την ακτογραμμή μιας χώρας, όπου έχει αποκλειστικά δικαιώματα εξερεύνησης και αξιοποίησης πόρων σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982.

Οι προσπάθειες των Φιλιππίνων να εξερευνήσουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε μια άλλη υπεράκτια περιοχή, την Reed Bank, έχουν σταματήσει εδώ και χρόνια λόγω της αντίθεσης του Πεκίνου, το οποίο διεκδικεί την κυριαρχία στην περιοχή μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της Θάλασσας της Νότιας Κίνας.

Η Κίνα έχει αντιταχθεί στην εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου του Βιετνάμ στην αμφισβητούμενη περιοχή. Το Πεκίνο διεκδικεί σχεδόν ολόκληρη τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας και έχει ενισχύσει την παρουσία του, συμπεριλαμβανομένης της ακτοφυλακής και των ναυτικών περιπολιών στην αμφισβητούμενη πλωτή οδό τα τελευταία χρόνια.

Η Μαλαισία, το Μπρουνέι και η Ταϊβάν έχουν επίσης εμπλακεί στις εδαφικές αντιπαραθέσεις της περιοχής.