Χίος: Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Δήμος Κάβουρας επιτέθηκε σε διαιτητή αγώνα

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει από το πρωί της Δευτέρας η είδηση ότι χθες, Κυριακή 18 Ιανουαρίου, ο προπονητής της ομάδας Κανάρης Νενήτων της Χίου επιτέθηκε σε διαιτητή μετά το τέλος του αγώνα.

Πιο συγκεκριμένα, μετά το τέλος του αγώνα Όμηρος Καλλιμασίας – Κανάρης Νενήτων για το πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας του νησιού, ο οποίος έληξε 1-1, ο προπονητής του Κανάρη πήγε στα αποδυτήρια και επιτέθηκε στη γυναίκα διαιτητή, Αγγελική Κατσάλα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και στη συνέχεια κατέθεσε μήνυση, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο προπονητής, ο οποίος αργότερα, με προφορική εντολή αφέθηκε ελεύθερος.

Ο προπονητής, Δήμος Κάβουρας, δεν είναι άλλος από τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος γεννήθηκε στη Χίο, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τον Κανάρη Νενήτων και μεταξύ άλλων, φόρεσε και τη φανέλα του Παναθηναϊκού από το 1983 έως το 1987.

Για το χθεσινό περιστατικό, το μεσημέρι της Δευτέρας θα συνεδριάσει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ) Χίου, ενώ ήδη, ορισμένα μέλη της ζητούν την αποπομπή του προπονητή από τη θέση του Ενωσιακού προπονητή των Μικτών Ομάδων της Ένωσης.

Ποιος είναι ο Δήμος Κάβουρας

Ο Δήμος Κάβουρας, γεννημένος στη Χίο στις 12 Ιουλίου του 1962 είναι Έλληνας πρώην διεθνής επιθετικός ποδοσφαιριστής και παλαιός πρωταθλητής στίβου (σπρίντερ και εμποδιστής), πτυχιούχος των ΤΕΦΑΑ και τέως Ομοσπονδιακός Περιφερειακός προπονητής, τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας γυναικών.

Ξεκίνησε την αγωνιστική του σταδιοδρομία στον Κανάρη Νενήτων Χίου, με τον οποίο πήρε μέρος στο Εθνικό Ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Ακολούθως (1983) αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό, στον οποίο παρέμεινε επί τέσσερις σεζόν και αγωνίστηκε στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών (6 συμμετοχές). Μετά έπαιξε στον Λεβαδειακό, τον Ο.Φ.Η. και τον Απόλλωνα Αθηνών.

Κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Ελλάδας και δύο κύπελλα Ελλάδας τις σεζόν 1983-84, 1985-86.

Από το 2012 έχει επιστρέψει στην ομάδα από όπου ξεκίνησε την καριέρα του, στον Κανάρη, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία.

Πρόσφατα, μάλιστα, με αφορμή την πρεμιέρα του πρωταθλήματος προεπιλογής εθνικών ομάδων, στο πλαίσιο του οποίου οι Μικτές ομάδες της Χίου αντιμετώπισαν τις αντίστοιχες των Κυκλάδων, ο Δήμος Κάβουρας είχε προβεί και σε δηλώσεις ως προπονητής του νησιού.

