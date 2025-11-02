Ερευνάται για συμμετοχή και σε απόπειρα δολοφονίας ο διαιτητής Νίκολιτς

Ο Σέρβος φέρεται να έχει εμπλοκή στην απόπειρα δολοφονίας κατά ενός εκ των αρχηγών των οπαδών της Παρτίζαν.

Το σοκ στην Euroleague μετά τη σύλληψη του Ούρος Νίκολιτς ως μέλος σκληρής εγκληματικής οργάνωσης, δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Ο Σέρβος διαιτητής που προφανώς έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα μετά τη σύλληψή του, φέρεται να έχει εμπλοκή και σε απόπειρα δολοφονίας με αθλητικό υπόβαθρο.

Όπως αναφέρει η «Blic», ο 40χρονος ρέφερι είναι ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας του Μέναντ Αλαϊμπέγκοβιτς, Ο οποίος είναι γνωστός ως «Αλιμπέι». Πρόκειται για γνωστό οπαδό στη Σερβία, καθώς αποτελεί απ’ τα ηγετικά μέλη της κερκίδας της Παρτίζαν.

Ο διαιτητής μαζί με τον επίσης συλληφθέντα, Ούρος Πιπέρσκι, προσπάθησαν όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του σέρβικου μέσου, να οργανώσουν τη δολοφονία του οπαδού. Με το σχεδιασμό του εγκλήματος να αφορά το 2020.

Από τις τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν «μιλήσει», φέρεται ο Νίκολιτς να ήταν ενημερωμένος για το σχέδιο δολοφονίας και τον τρόπο διαφυγής. Κάτι που σύμφωνα με την σέρβικη αστυνομία, ανεβάζει τον Νίκολιτς στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης και σαφώς τον βαραίνει αναφορικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

