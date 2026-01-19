Μενίδι: Από εμπρησμό η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών - Το ποινικό παρελθόν του συλληφθέντα

Βίντεο-ντοκουμέντο «δείχνει» τον εμπρηστή της μεγάλης φωτιάς να ληστεύει ανήλικο πριν από λίγες ημέρες 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Μενίδι: Από εμπρησμό η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών - Το ποινικό παρελθόν του συλληφθέντα

To εργοστάσιο που τυλίχθηκε στις φλόγες 

Newsbomb.gr
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βίντεο-ντοκουμέντο του Newsbomb, που καταγράφει ληστεία σε βάρος ανήλικου μόλις πριν από τρεις ημέρες, «δένει» την υπόθεση του ατόμου που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, το ίδιο άτομο που φέρεται να ευθύνεται για την καταστροφική φωτιά στο Μενίδι, εμφανίζεται σε βίντεο-ντοκουμέντο να ληστεύει ανήλικο παιδί, μόλις λίγες ημέρες πριν από τον εμπρησμό.

Η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (19/1) σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με ταχύτητα λόγω των εύφλεκτων υλικών που βρίσκονταν στο εσωτερικό της βιομηχανικής εγκατάστασης, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 50 πυροσβέστες με 19 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο, ωστόσο η επιχείρηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας του υψηλού πυροθερμικού φορτίου. Τα ξημερώματα ενεργοποιήθηκε και το 112, με τις Αρχές να καλούν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους, λόγω των πυκνών καπνών.

Παράλληλα με την επιχείρηση της Πυροσβεστικής, σε πλήρη εξέλιξη βρισκόταν και η έρευνα της Ασφάλειας Αχαρνών.

Πρόκειται για άτομο καταγωγής Ρομά, γνωστό στις Αρχές, με περισσότερες από 30 συλλήψεις στο παρελθόν, κυρίως για ληστείες, κλοπές και υποθέσεις ναρκωτικών. Το ίδιο πρόσωπο καταγράφεται σε βίντεο-ντοκουμέντο του Newsbomb να ληστεύει ανήλικο παιδί πριν από μόλις τρεις ημέρες, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη αγανάκτηση.

Παρά το βαρύ ποινικό του μητρώο, ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος μέχρι τη σύλληψή του. Εντοπίστηκε και συνελήφθη σήμερα στην οικία του στις Αχαρνές, κοντά στον καταυλισμό της Αγίας Σωτήρας, όπου και φέρεται να ομολόγησε την πράξη του.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, εισήλθε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου με σκοπό την κλοπή χαλκού, κόβοντας καλώδια της ΔΕΗ. Από τους σπινθήρες που προκλήθηκαν, εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, η οποία πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Η υπόθεση έχει πλέον περάσει στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν ο συλληφθείς εμπλέκεται και σε άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έρωτας στο Πιάνο: Τα αθάνατα τραγούδια του Julio Iglesias με τον Κώστα Τσαγγαρίδη

15:45ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ: Η εποχή της Allwyn είναι εδώ!

15:42ΥΓΕΙΑ

Φλεβική ανεπάρκεια κάτω άκρων: Ποιος είναι ο ειδικός για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση;

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Άνω Πόλη

15:40ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Novo Nordisk αμφισβητεί τον μύθο της «θέλησης», καθώς νέα έρευνα αποκαλύπτει μια ευρέως διαδεδομένη παρανόηση για την παχυσαρκία

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Τρεις επιθέσεις καρχαριών στο Σίδνεϊ σε 2 ημέρες με δύο τραυματίες

15:36ΚΟΣΜΟΣ

20 εκατ. προβολές: Το viral hack μιας content creator για τα αεροπορικά ταξίδια που δεν είχε σκεφτεί

15:35ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Ζιακόπουλου: Έρχεται «κακοκαιρία πολλαπλών κινδύνων!» - Καταρρακτώδεις βροχές, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ένα μικρό χωριό στην Αρκτική έγινε ο μεγαλύτερος φόβος του Τραμπ

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Ταξί: Νέα 48ωρη κινητοποίηση από την Τρίτη στις 06:00

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Έκρηξη στην Καμπούλ - Αρκετοί νεκροί και τραυματίες

15:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κόπα Άφρικα: Τα ball boys προσπαθούσαν να κλέψουν τις πετσέτες του Σενεγαλέζου τερματοφύλακα

15:12LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε μετά από ενάμιση χρόνο γάμου

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ισραήλ: Μαζική δηλητηρίαση σε παιδικό σταθμό της Ιερουσαλήμ - Νεκρά δύο νήπια, 55 με αναπνευστικά

15:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK – Παναθηναϊκός: Το standing ovation στον Γιόβιτς κι η αγκαλιά με τον Ηλιόπουλο (βίντεο)

14:56LIFESTYLE

Survivor spoiler: Παρεξηγήσεις, εντάσεις και η ομάδα που κερδίζει τη δεύτερη ασυλία

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα πληρώνει το βαρύ τίμημα της πολιτικής του «ενός παιδιού» - Απρόθυμοι οι νέοι σε παροχές και προξενιά

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Από εμπρησμό η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών - Ο ύποπτος έχει συλληφθεί 30 φορές για διάφορα αδικήματα - Βίντεο-ντοκουμέντο του Newsbomb

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: O Πούτιν μπήκε σε τρύπα πάγου για τα Θεοφάνια

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Νέα στοιχεία για την τραγωδία στην Ισπανία: Ήταν γνωστό ότι η γραμμή όπου συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα ήταν «προβληματικό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

13:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Καρυστιανού για αμβλώσεις: «Φοβερό να ακούγεται αυτό από μια γιατρό»

15:35ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Ζιακόπουλου: Έρχεται «κακοκαιρία πολλαπλών κινδύνων!» - Καταρρακτώδεις βροχές, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Το ύστατο χαίρε στην πριγκίπισσα Ειρήνη στη Μητρόπολη Αθηνών - Παρών ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Η απόπειρα αυτοκτονίας της συζύγου του θύματος, το τηλεφώνημα του δράστη στον αδελφό του και το διαζύγιο που θα έλυνε τα προβλήματα

14:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Τσατραφύλλιας: Επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό οργανώνεται την Τρίτη στη Μεσόγειο

15:12LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε μετά από ενάμιση χρόνο γάμου

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Ανεστίδη έξω από το Μαξίμου ενώ οι αγρότες τον είχαν αποκλείσει από τη συνάντηση: «Με φοβήθηκαν»

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία:- Το τρένο που εκτροχιάστηκε έτρεχε με 220 χλμ/ώρα και το δεύτερο με 193 χλμ! - «Ο μηχανοδηγός εκσφενδονίστηκε», λένε οι τεχνικοί

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί δορυφόροι κατέγραψαν από το διάστημα τη φρεγάτα «Κίμων» να φτάνει στην Ελλάδα

14:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Δήμος Κάβουρας επιτέθηκε σε διαιτητή αγώνα στη Χίο και την έστειλε στο νοσοκομείο

13:34LIFESTYLE

Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς «Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας»: Γιατί η Ρέιτσελ Γουόρντ απάντησε στα τρολ «μην φοβάσαι τα γηρατειά»

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τρικυμία στο Μαξίμου, ποιος εκδότης στηρίζει Καρυστιανού, Πειραιώς στο Λονδίνο όπως η … ΔΕΗ, το μπλέξιμο της Euronext, η σφαλιάρα σε Jumbo και η ουσία και το ράλι του χαλκού και η Βιοχάλκο

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στους αγρότες: Να μπει τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης για την κοινωνία

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «5.000 προσλήψεις μονίμου προσωπικού - Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να κάνω εγκαίνια»

20:09WHAT THE FACT

Tα 6 πιο επικίνδυνα μέρη να βρίσκεσαι εάν ξεσπάσει ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταίο αντίο στην πριγκίπισσα Ειρήνη - Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών - «Καλό Παράδεισο»

10:21ΥΓΕΙΑ

«Συναγερμός» Παγώνη για γρίπη: Το στέλεχος Κ έχει τρελή μεταδοτικότητα - Να εμβολιαστούμε οπωσδήποτε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ