Μενίδι: Από εμπρησμό η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών - Το ποινικό παρελθόν του συλληφθέντα

Βίντεο-ντοκουμέντο του Newsbomb, που καταγράφει ληστεία σε βάρος ανήλικου μόλις πριν από τρεις ημέρες, «δένει» την υπόθεση του ατόμου που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, το ίδιο άτομο που φέρεται να ευθύνεται για την καταστροφική φωτιά στο Μενίδι, εμφανίζεται σε βίντεο-ντοκουμέντο να ληστεύει ανήλικο παιδί, μόλις λίγες ημέρες πριν από τον εμπρησμό.

Η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (19/1) σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με ταχύτητα λόγω των εύφλεκτων υλικών που βρίσκονταν στο εσωτερικό της βιομηχανικής εγκατάστασης, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 50 πυροσβέστες με 19 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο, ωστόσο η επιχείρηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας του υψηλού πυροθερμικού φορτίου. Τα ξημερώματα ενεργοποιήθηκε και το 112, με τις Αρχές να καλούν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους, λόγω των πυκνών καπνών.

Παράλληλα με την επιχείρηση της Πυροσβεστικής, σε πλήρη εξέλιξη βρισκόταν και η έρευνα της Ασφάλειας Αχαρνών.

Πρόκειται για άτομο καταγωγής Ρομά, γνωστό στις Αρχές, με περισσότερες από 30 συλλήψεις στο παρελθόν, κυρίως για ληστείες, κλοπές και υποθέσεις ναρκωτικών. Το ίδιο πρόσωπο καταγράφεται σε βίντεο-ντοκουμέντο του Newsbomb να ληστεύει ανήλικο παιδί πριν από μόλις τρεις ημέρες, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη αγανάκτηση.

Παρά το βαρύ ποινικό του μητρώο, ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος μέχρι τη σύλληψή του. Εντοπίστηκε και συνελήφθη σήμερα στην οικία του στις Αχαρνές, κοντά στον καταυλισμό της Αγίας Σωτήρας, όπου και φέρεται να ομολόγησε την πράξη του.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, εισήλθε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου με σκοπό την κλοπή χαλκού, κόβοντας καλώδια της ΔΕΗ. Από τους σπινθήρες που προκλήθηκαν, εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, η οποία πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Η υπόθεση έχει πλέον περάσει στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν ο συλληφθείς εμπλέκεται και σε άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις στην ευρύτερη περιοχή.

