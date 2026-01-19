20 εκατ. προβολές: Το viral hack μιας content creator για τα αεροπορικά ταξίδια που δεν είχε σκεφτεί

Αν έχεις περάσει έστω και μία φορά από αεροδρόμιο, τότε ξέρεις πολύ καλά πως ένα μπουκάλι νερό κοστίζει ακριβά και μια απλή μπουγάτσα τιμάται σαν gourmet εμπειρία. Πεινάς, εκνευρίζεσαι, αλλά τελικά πληρώνεις, γιατί τι άλλη επιλογή έχεις;

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας