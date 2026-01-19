Μεγάλη καθίζηση μετά τις κακοκαιρίες στη Μικροσπηλιά Τζουμέρκων - Aναμένονται γεωλόγοι
Οι κάτοικοι ανησυχούν για το φαινόμενο καθώς η κατάσταση μέρα με την ημέρα επιδεινώνεται
Εκτεταμένη καθίζηση παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο χωριό Μικροσπηλιά των Τζουμέρκων.
Οι κάτοικοι της περιοχής μετά τις κακοκαιρίες που έπληξαν την περιοχή βρίσκονται πλέον αντιμέωποι με την υποχώρηση του εδάφους η οποία ξεκίνησε κάτω από το τελευταίο σπίτι του χωριού.
Σύμφωνα με τους κατοίκους η κατάσταση μέρα με την ημέρα επιδεινώνεται ενώ όπως σημειώνουν ανησυχούν καθώς ακούγονται θόρυβοι μέσα από από το υπέδαφος.
Οι καθιζήσεις του εδάφους έχουν καταστρέψει ιδιοκτησίες και χωράφια. Η πρόεδρος της Κοινότητας Νατάσα Θωμά ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως την Τρίτη (20/1) αναμένεται κλιμάκιο γεωλόγων προκειμένου να εξετάσουν το φαινόμενο.
Στο έδαφος έχουν δημιουργηθεί μεγάλα ρήγματα σε μήκος 600 μέτρων, ενώ η υποχώρηση του εδάφους είναι μεγαλύτερη από 200 μέτρα.