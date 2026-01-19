Χανιά: Προσωρινή παύση στις έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο

Ενδελεχείς έρευνες πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες για τον εντοπισμό του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, από εθελοντές του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ), σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., την Πυροσβεστική και δεκάδες εθελοντές από την Κρήτη, σε περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου.

Τα ίχνη του 33χρονου έχουν χαθεί από τις 7 Δεκεμβρίου, στον νομό Χανίων, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε ξεκινήσει από το Ηράκλειο με προορισμό τα δυτικά του νησιού.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι ομάδες έλεγξαν δύσβατες δασικές εκτάσεις, μοναστήρια, ξωκκλήσια, κλειστούς χώρους και ποιμνιοστάσια, χωρίς να προκύψει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό του. Όλες οι καταγεγραμμένες μαρτυρίες εξετάστηκαν προσεκτικά, ενώ οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με βροχή και χιόνι, δυσχέραναν σημαντικά τις προσπάθειες.

Το μεσημέρι της Κυριακής 18 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΟΦΚΑΘ, της ΕΛ.ΑΣ. και της οικογένειας του αγνοούμενου, κατά την οποία αποφασίστηκε η προσωρινή παύση των εθελοντικών ερευνών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΦΚΑΘ, η υπόθεση παραμένει ανοικτή, με τις τοπικές αρχές να συνεχίζουν διακριτικά τη διερεύνηση, ελπίζοντας σε νέα μαρτυρία ή κάποιο «σήμα» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξέλιξη της υπόθεσης. Οι εθελοντές δηλώνουν ότι παραμένουν δίπλα στην οικογένεια του 33χρονου.

