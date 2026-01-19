Αιγάλεω: Άγρια ληστεία σε βάρος οδηγού ταξί - Τον μαχαίρωσαν και του έκλεψαν το αυτοκίνητο

Ο οδηγός του ταξί που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στο Αιγάλεω

Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου οδηγός ταξί στο Αιγάλεω, όταν παρέλαβε δύο άνδρες από την περιοχή του Βοτανικού. Οι επιβάτες του ζήτησαν να τους μεταφέρει στο Αιγάλεω, ωστόσο κατά την διάρκεια της διαδρομής τον ακινητοποίησαν και τον απείλησαν αρχικά με μαχαίρι.

Ωστόσο, οι δράστες δεν περιορίστηκαν στις απειλές καθώς μαχαίρωσαν τον οδηγό τόσο στο πηγούνι όσο και στην κοιλιακή χώρα. Ο 63χρονος παρά τα σοβαρά τραύματά του κατόρθωσε να βγει από το όχημα και να ζητήσει βοήθεια.

Οι δράστες έτσι βρήκαν ευκαιρία να αφαιρέσαν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα, ενώ στη συνέχεια έφυγαν από το σημείο με το ταξί αφήνοντας τον οδηγό αιμόφυρτο στον δρόμο.

Περίοικοι ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο οδηγός του ταξί περιέγραψε τις στιγμές αγωνίες που βίωσε μιλώντας στην ΕΡΤ: «Μου έβαλε το μαχαίρι στον λαιμό. Ο άλλος μου το πίεζε στα πλευρά. Τους έδωσα χρήματα. Παρά ταύτα, αυτοί ήθελαν κι άλλα. Λέω “ρε παιδιά, αφήστε μου κι ένα τάλιρο, να βάλω φυσικό αέριο”. Άρχισα να φωνάζω βοήθεια γιατί είδα ότι τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα».

«Ένιωσα να τρέχει αίμα από το πηγούνι και την κοιλιά», είπε για τη στιγμή της επίθεσης. «Πήραν το αμάξι και έφυγαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Παραλίγο να χτυπήσει ανθρώπους οι οποίοι ερχόντουσαν για βοήθεια», πρόσθεσε.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και του οχήματος.