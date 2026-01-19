Παναθηναϊκός, Αταμάν: «Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε, χρειαζόμαστε τη στήριξη των φιλάθλων μας»

Το «τριφύλλι» υποδέχεται την ομάδα της Βιτόρια στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η αναμέτρηση της Τρίτης (20/01) είναι το πρώτο… μισό της τρέχουσας «διαβολοβδομάδας», με τον Παναθηναϊκό να στοχεύει στην επιστροφή στις νίκες και τις καλές εμφανίσεις.

Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε ότι η ομάδα του είναι έτοιμη να παλέψει για τη νίκη, ενώ γνωρίζοντας την κρισιμότητα του αγώνα, ζήτησε και τη στήριξη του κόσμου, ο οποίος αναμένεται να δώσει βροντερό «παρών» στο Telekom Center Athens.

Την Πέμπτη (22/01) ακολουθεί δύσκολη έξοδος, καθώς οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ.

Η δήλωση του Εργκίν Αταμάν, ενόψει του Παναθηναϊκός - Μπασκόνια:

«Η Μπασκόνια είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Επίσης, χθες στην ACB League πέτυχε 130 πόντους στον αγώνα απέναντι στη Μανρέσα. Επομένως, πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα, ειδικά πάνω στους Φόρεστ και Καμπαρό, που είναι πολύ δραστήριοι. Είναι πολύ επιθετικοί στο παιχνίδι τους και δραστήριοι. Παίζουμε επίσης στην έδρα μας. Χρειαζόμαστε πόντους στον αιφνιδιασμό, πρέπει να παίξουμε ένα επιθετικό παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε και φυσικά χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων των φιλάθλων μας, για να μας δώσουν το πλεονέκτημα έδρας. Θα παλέψουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι».

