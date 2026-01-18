Αταμάν: «Κάποιοι παίκτες μας χάλασαν το σύστημα και δεν αξίζουν να παίζουν εδώ»

«Βέλη» κατά συγκεκριμένων παικτών του εκτόξευσε στη συνέντευξη Τύπου ο Εργκίν Αταμάν για τους οποίος μάλιστα τόνισε ότι δεν αξίζουν να παίζουν στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Παίξαμε τέλεια στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο είχαμε πρόβλημα στα φάουλ με τους Οσμάν, Χολμς, είχαμε θέμα και με τον Γκραντ. Είχαμε μηδενική συνεισφορά από κάποιους παίκτες που χάλασαν το σύστημα. Ήταν δύσκολο ματς και ρισκάραμε να το χάσουμε.

Ήμασταν χωρίς τρεις βασικούς παίκτες, τον Ναν, τον Ρογκαβόπουλο και τον Μήτογλου. είχαμε πρόβλημα με άλλους παίκτες από τον πάγκο που μας χάλασαν το σύστημα. Είχαμε πέντε παίκτες που έπαιζαν, ο Σλούκας έβγαλε χαρακτήρα. Χρειαζόμαστε αυτούς τους τρεις παίκτες, μας έλειψαν σήμερα. Κάποιοι δεν αξίζουν να παίζουν στην ομάδα».

Για το αν θα κάνει κάποιες αλλαγές: «Περιμένουμε τους τραυματίες να επιστρέψουν, τότε οι αυτοί που δεν αξίζουν δε θα παίζουν. Τώρα είναι αργά για αλλαγές».

Για τον Σλούκα: «Παρά το ότι είναι στα 36 του, έδειξε ότι είναι ηγέτης, τρομερός χαρακτήρας ακόμα και στα δύσκολα. Άλλο είναι να είσαι σπουδαίος παίκτης, και άλλο μεγάλος. Το να είσαι μεγάλος παίκτης είναι δύσκολο και αυτό είναι ο Σλούκας».

Για τους απόντες: «Αύριο θα δούμε με τους γιατρούς τι θα μας πουν, δεν έχουμε ευχάριστα ή δυσάρεστα νέα αυτή την στιγμή».