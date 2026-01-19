Τελετή παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων Διοικητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, πραγματοποιήθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) στη Βάρη Αττικής, η τελετή παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων του Διοικητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, από τον Αντιστράτηγο Αθανάσιο Πολύχρονο στον Υποστράτηγο Βασίλειο Λαμπρόπουλο.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κ.κ Αντώνιος, ο πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Στρατηγός ε.α. Χαράλαμπος Λαλούσης, ο Διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γάκης, ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) «ΘΗΣΕΑΣ» Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας, ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΦ Στρατηγός ε.α. Γεώργιος Μπασιακούλης, εν ενεργεία Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, Ακόλουθοι Άμυνας Ξένων Κρατών, εν αποστρατεία Αξιωματικοί, ακαδημαϊκές αρχές, καθώς και λοιποί προσκεκλημένοι.