Σταύρος Ξαρχάκος: Στο Παλλάς στις 2 και 3 Φεβρουαρίου

Ο Σταύρος Ξαρχάκος μας προσκαλεί στην τρίτη βραδιά μιας σειράς παράλληλων ζωντανών βιντεοσκοπήσεων και ηχογραφήσεων, εμβληματικών του συναυλιών στο Θέατρο Παλλάς, στις 2 και 3 Φεβρουαρίου, στις 21:00.

Η κορυφαία μουσική παράσταση «5 Λαϊκές Μορφές Με Τρόπον Εντόνως Ερωτικόν» που την παρακολούθησαν χιλιάδες θεατές σε επιλεγμένα θέατρα ανά την Ελλάδα αλλά και στο Ηρώδειο το 2019 και το 2020 έρχεται στο Θέατρο Παλλάς με έργα των Μάρκου Βαμβακάρη, Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρου Ξαρχάκου, Βασίλη Τσιτσάνη, Μάνου Χατζιδάκι.

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκονται οι μοναδικές, λεπτοδουλεμένες ενορχηστρώσεις του Μαέστρου, ο οποίος καταφέρνει όχι μόνο να αναδείξει τις δικές του συνθέσεις αλλά και να φωτίσει, με βαθύ σεβασμό και καλλιτεχνική τόλμη, έργα των άλλων μεγάλων δημιουργών.

Είναι ο μόνος σύγχρονος Έλληνας συνθέτης που έχει αφιερώσει τόσο μεγάλο μέρος της πορείας του στη μελέτη και τιμητική παρουσίαση των έργων συναδέλφων του όπως οι Μάρκος Βαμβακάρης, Μίκης Θεοδωράκης, Βασίλης Τσιτσάνης και Μάνος Χατζιδάκις -κάτι που καθιστά την προσέγγισή του μοναδική και ανεκτίμητη.

Με τη διεύθυνση μιας ορχήστρας κορυφαίων σολίστ και τις εξαιρετικές φωνητικές ερμηνείες τους, ο Σταύρος Ξαρχάκος δημιουργεί μια μουσική εμπειρία σπάνιας έντασης και συναισθηματικού βάθους. Μια βραδιά αφιερωμένη στις ρίζες και την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής, με μελωδίες που έχουν αφήσει ανεξίτηλο σημάδι και εξακολουθούν να αγγίζουν κάθε γενιά.

Σημειώνεται ότι η συναυλία της 2ας Φεβρουαρίου έχει ήδη βγει sold out και γι'αυτόν τον λόγο προστέθηκε μια ακόμα συναυλία στις 3 Φεβρουαρίου.

