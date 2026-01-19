Δίκη Βαλυράκη: Η φωτογραφία που φαίνεται να αποδεικνύει την ενοχή των κατηγορουμένων

Συνεχίζεται σήμερα (19/01) η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση δολοφονίας του πρώην Υπουργού και επί 33 χρόνια μέλους του Κοινοβουλίου, Σήφη Βαλυράκη, ενώ την ίδια στιγμή ένα νέο αποκαλυπτικό στοιχείο έρχεται να δώσει νέα τροπή στη δικαστική υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μάρτυρας κ. Τσαγκρίδης που θα καταθέσει στις αρχές Φεβρουαρίου έχει στα χέρια του μια φωτογραφία με την οποία φέρεται να αποδεικνύεται η δράση των κατηγορούμενων ψαράδων.

Η εν λόγω φωτογραφία που έχει στην κατοχή του ο κ. Τσαγκρίδης δείχνει ότι ακριβώς περιέγραψε ο προηγούμενος μάρτυρας. Δηλαδή, ότι ο ένας δολοφόνος κρατιόταν στο σιδερένιο στύλο του αλιευτικού και με αυτό το κοντάρι- γάντζο χτύπησε 4 φορές το κεφάλι του Βαλυράκη.

Η φωτογραφία ντοκουμέντο που αναμένεται να καταθέσει στις αρχές Φεβρουαρίου ο κ. Τσαγκρίδης

Κατά την σημερινή ακροαματική διαδικασία, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, συνεχίζεται η κατάθεση του δεύτερου αυτόπτη και αυτήκοου μάρτυρα, κ. Κωνσταντίνου Ασημάκου. Κατάθεση η οποία ξεκίνησε την προηγούμενη Πέμπτη 15/01/2026.

Ο κ. Ασημάκος μιλώντας για τους κατηγορουμένους ανέφερε χαρακτηριστικά ότι "όλοι λένε πως είναι το φόβητρο του Ευβοϊκού". Σύμφωνα με πληροφορίες έξω από το προηγούμενο δικαστήριο στον ανακριτή, η άλλη πλευρά προσπάθησε να πείσει τον κ. Ασημάκο να αλλάξει την κατάθεση του!

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά στην ανθρωποκτονία που συνέβη στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας στις 24/01/2021 και έφθασε πρόσφατα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου χάριν στον επίμονο αγώνα της οικογένειας Βαλυράκη για ανάδειξη της αλήθειας, την απόδοση δικαιοσύνης και την τιμωρία των ενόχων.