Skoda Auto: Τρίτη πιο εμπορική μάρκα στην Ευρώπη το 2025 με 1.043.900 παραδόσεις παγκοσμίως

Ισχυρή ζήτηση: Η Skoda Auto κατέγραψε αύξηση παγκόσμιων παραδόσεων κατά 12,7% σε ετήσια βάση

Newsbomb

Skoda Auto: Τρίτη πιο εμπορική μάρκα στην Ευρώπη το 2025 με 1.043.900 παραδόσεις παγκοσμίως
SPYROS KANATAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Skoda Auto παρέδωσε το 2025 συνολικά 1.043.900 οχήματα παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 12,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και καταγράφοντας την ισχυρότερη εμπορική της επίδοση των τελευταίων έξι ετών. Στην Ευρώπη (ΕΕ 27+4), οι παραδόσεις ανήλθαν σε 836.200 οχήματα (+9,9%), οδηγώντας για πρώτη φορά τη μάρκα στην τρίτη θέση της ευρωπαϊκής αγοράς.

Καθοριστικό ρόλο στη θετική αυτή πορεία διαδραμάτισε η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης. Τα αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα αντιπροσώπευσαν το 25,7% των συνολικών παραδόσεων της Skoda στην Ευρώπη, ενώ η αυξημένη ζήτηση για τα αμιγώς ηλεκτρικά Elroq και Enyaq ανέδειξε τη μάρκα στην τέταρτη θέση μεταξύ των κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Γερμανία διατήρησε τη θέση της ως η μεγαλύτερη αγορά της Skoda (+12,8%), ακολουθούμενη από την Τσεχία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ινδία και την Πολωνία. Τα Octavia, Kodiaq, Kamiq, Fabia και Karoq αποτέλεσαν τα δημοφιλέστερα μοντέλα της γκάμας. Παράλληλα, η στρατηγική διεθνοποίησης συνέχισε να αποδίδει, με τις παραδόσεις στην Ινδία να διπλασιάζονται φτάνοντας τις 70.600 μονάδες, ενώ στο Βιετνάμ ξεκίνησε η τοπική παραγωγή των Slavia και Kushaq.

fabia-blue2.jpg

Τρίτη πιο εμπορική μάρκα στην Ευρώπη

Με 836.200 παραδόσεις στην Ευρώπη (+9,9%), η Skoda κατέλαβε την τρίτη θέση μεταξύ όλων των κατασκευαστών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της ενίσχυση στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Η Γερμανία κατέγραψε 211.100 παραδόσεις, αυξημένες κατά 24.000 σε σχέση με το 2024, ενώ ακολούθησαν η Τσεχία (91.800), το Ηνωμένο Βασίλειο (83.300), η Πολωνία (65.200) και η Γαλλία (50.800). Ιδιαίτερα έντονη ήταν επίσης η άνοδος στη Δανία και την Ολλανδία.

Ηλεκτροκίνηση: τέταρτη θέση (4η) στην Ευρώπη στα BEV με το Elroq δεύτερο σε πωλήσεις

Στην Ευρώπη (ΕΕ 27+4), τα αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα της Skoda αντιπροσώπευσαν το 25,7% των συνολικών παραδόσεων της μάρκας, γεγονός που σημαίνει ότι ένα στα τέσσερα οχήματα παραδόθηκε με δυνατότητα φόρτισης. Χάρη στη δυναμική της αμιγώς ηλεκτρικής της γκάμας, η Skoda κατέλαβε την τέταρτη θέση μεταξύ των κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη, με μερίδιο αγοράς 6,8%.

Οι ισχυρότερες αγορές για τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα της Skoda ήταν η Γερμανία, η Δανία και η Ολλανδία, ενώ στην Τσεχία παραδόθηκαν 6.000 BEV, καταγράφοντας αύξηση 245,7%. Το Elroq αναδείχθηκε δεύτερο σε πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση σε Τσεχία, Δανία, Ολλανδία και Σλοβακία, ενώ στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία συγκαταλέχθηκε στα τρία δημοφιλέστερα μοντέλα. Το Enyaq κατέλαβε την έβδομη θέση μεταξύ των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη, βρισκόμενο στην πρώτη τριάδα σε αγορές όπως η Τσεχία, η Φινλανδία, η Αυστρία, η Ελβετία και η Σλοβακία.

Γκάμα μοντέλων: Octavia, Kodiaq, Kamiq και Fabia στην κορυφή των πωλήσεων

Το Octavia διατηρεί τη θέση του ως το πιο εμπορικό μοντέλο της Skoda, με 190.300 παραδόσεις παγκοσμίως, ακολουθούμενο από τα Kodiaq (130.400), Kamiq (125.900) και Fabia (119.100).

Διεθνοποίηση: ιστορικό ρεκόρ στην Ινδία – ανάπτυξη σε Βόρεια Αφρική και Μ.Ανατολή

Η στρατηγική διεθνοποίησης της Skoda συνεχίζει να αποδίδει απτά αποτελέσματα. Στην Ινδία καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ παραδόσεων, με αιχμή τη ζήτηση για το τοπικά παραγόμενο SUV Kylaq. Παράλληλα, η Skoda ενίσχυσε το αποτύπωμά της στην περιοχή ASEAN και εισήλθε στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας, ενώ θετική δυναμική καταγράφηκε και στην Τουρκία, καθώς και στη Βόρεια Αφρική, με άνοδο σε Μαρόκο και Αίγυπτο.

Προοπτικές 2026: δύο νέα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα

Το 2026 σηματοδοτεί περαιτέρω διεύρυνση της ηλεκτρικής γκάμας της Skoda. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους θα παρουσιαστεί το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV crossover Epiq, ενώ προς το τέλος του έτους θα ακολουθήσει το επταθέσιο οικογενειακό SUV Peaq. Με τις δύο αυτές προσθήκες, η Skoda διπλασιάζει το αμιγώς ηλεκτρικό της χαρτοφυλάκιο, διευρύνοντας τις επιλογές ηλεκτροκίνησης και καθιστώντας τες πιο προσιτές σε ευρύτερο κοινό.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Valentino

18:49LIFESTYLE

Το «Zootopia 2» έγινε η πιο εμπορική animated ταινία όλων των εποχών του Χόλιγουντ

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ουδέν σχόλιον» η απάντησή του για στρατιωτική επέμβαση στη Γροιλανδία

18:48TRAVEL

ΙΝΣΕΤΕ: Στις top 5 επιλογές των Ευρωπαίων ταξιδιωτών η Ελλάδα

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Κάτω Χαλάνδρι

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Απομακρύνθηκαν τα τρακτέρ από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης: «Αλλάζει μορφή ο αγώνας» - Βίντεο

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Βίντεο ντοκουμέντο μέσα από το τρένο μετά τη σύγκρουση

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μεθυσμένος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και προσπάθησε να ξεφύγει από το μπλόκο της αστυνομίας

18:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ευχάριστα νέα για Μεϊτέ, εκτός ο Κωνσταντέλιας

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σχεδιασμένη από καιρό και με λεπτομέρεια η φυγή της 16χρονης - «Έψαχνε δουλειά», λένε φίλες της Λόρας

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κασσαβέτειας: Εντοπίστηκαν δύο κρατούμενοι με φυματίωση – Αναζητείται τρίτο άτομο που ήρθε σε επαφή μαζί τους

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι κατά Daily Mail: Ξεκινάει η δίκη για την παράνομη συλλογή πληροφοριών

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία απορρίπτει την πρόσκληση Τραμπ να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Με πήρε τηλέφωνο, είπε ότι θα τον σκότωνε», είπε ο αδελφός του δράστη

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας» - Τσιάρας: «Να πρυτανεύσει η κοινή λογική»

18:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: «Διαβολοβδομάδα» με κρίσιμους αγώνες – Πότε παίζουν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός

17:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Η υπόθεση για άντρα ή γυναίκα διαιτητή πήρε τον δρόμο της και πάει για κακούργημα»

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Ταΰγετος: Πώς έγινε η επιχείρηση διάσωσης - « Ξέραμε πού πηγαίναμε», λέει τραυματισμένος ορειβάτης

17:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο νεκρός βαρυποινίτης από την επίθεση στις φυλακές Κορυδαλλού

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Συγκλονίζει μαρτυρία Ελληνίδας - «Ουρλιαχτά, αίμα και μετά σκοτάδι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο νεκρός βαρυποινίτης από την επίθεση στις φυλακές Κορυδαλλού

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας» - Τσιάρας: «Να πρυτανεύσει η κοινή λογική»

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

15:12LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε μετά από ένα χρόνο γάμου

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Τελετή παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων Διοικητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

14:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Τσατραφύλλιας: Επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό οργανώνεται την Τρίτη στη Μεσόγειο

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Ο Βασιλιάς Φελίπε εκφράζει την βαθιά του θλίψη από την Αθήνα

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Κάτω Χαλάνδρι

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη - Στο Τατόϊ και η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Τσιάρας: «Δεν θα υπάρξουν επιπλέον μέτρα. Ελπίζω να πρυτανεύσει η λογική»

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σχεδιασμένη από καιρό και με λεπτομέρεια η φυγή της 16χρονης - «Έψαχνε δουλειά», λένε φίλες της Λόρας

15:35ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Ζιακόπουλου: Έρχεται «κακοκαιρία πολλαπλών κινδύνων!» - Καταρρακτώδεις βροχές, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια

14:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Δήμος Κάβουρας επιτέθηκε σε διαιτητή αγώνα στη Χίο και την έστειλε στο νοσοκομείο

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια δολοφονία κρατούμενου με μαχαίρι στις φυλακές Κορυδαλλού

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Ανεστίδη έξω από το Μαξίμου ενώ οι αγρότες τον είχαν αποκλείσει από τη συνάντηση: «Με φοβήθηκαν»

17:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Η υπόθεση για άντρα ή γυναίκα διαιτητή πήρε τον δρόμο της και πάει για κακούργημα»

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Valentino

13:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Καρυστιανού για αμβλώσεις: «Φοβερό να ακούγεται αυτό από μια γιατρό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ