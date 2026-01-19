Γαλλία: Ο Λεκορνί θα επικαλεστεί το Άρθρο 49.3 για να περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς ψηφοφορία

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί σκοπεύει να επικαλεστεί το Άρθρο 49.3 του Γαλλικού Συντάγματος προκειμένου να προωθήσει την έγκριση του προϋπολογισμού του 2026 χωρίς ψηφοφορία στο κοινοβούλιο, μετέδωσε ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός BFMTV.

Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο πρέπει να αποφασίσει εάν θα εγκρίνει τον προϋπολογισμό με ψηψοφορία ή με διάταγμα, σύμφωνα με πηγές του Matignon.

Η απόφαση αυτή θα οριστικοποιηθεί σε λίγα λεπτά στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 4:00 μ.μ.

Αυτό το άρθρο του Συντάγματος, το οποίο ο πρωθυπουργός είχε αρχικά δεσμευτεί να αποκηρύξει, επιτρέπει στην κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη της για ένα νομοσχέδιο και, εκτός εάν εγκριθεί πρόταση μομφής, να επιτύχει την έγκρισή του από την Εθνοσυνέλευση.