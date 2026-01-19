Παναθηναϊκός AKTOR: Δεν προπονήθηκαν Ναν και Μήτογλου ενόψει Μπασκόνια - Μέσα ο Ρογκαβόπουλος

Κέντρικ Ναν και Ντίνος Μήτογλου δεν προπονήθηκαν την Δευτέρα (19/1), με τον Αμερικανό να είναι εξαιρετικά αμφίβολος και τον διεθνή Έλληνα να μην παίζει κόντρα στην Μπασκόνια. 

ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα της Τρίτης (20/1, 21:15) κόντρα στην Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν είχε στη διάθεσή του για μια ακόμα φορά τους Κέντρικ Ναν και Ντίνο Μήτογλου, οι οποίοι αναμένεται να χάσουν ένα ακόμα σημαντικό παιχνίδι.

Θυμίζουμε πως ο Αμερικανός γκαρντ ταλαιπωρείται από κάκωση στην ποδοκνημική, ενώ ο Έλληνας φόργουορντ από θλάση στη γάμπα.

Αντίθετα, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε και αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στην Μπασκόνια.

