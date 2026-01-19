Ολυμπιακός: Ο Μεντιλίμπαρ μίλησε για το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ελ Κααμπί με Λεβερκούζεν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο συμμετοχής του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στον «τελικό» που δίνει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Λεβερκούζεν, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League - Όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου πριν τη μεγάλη αναμέτρηση του «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι «ερυθρόλευκοι» παίζουν την ευρωπαϊκή τους συνέχεια στην αναμέτρηση της Τρίτης (20/01) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, πριν από τον «μεγάλο» αγώνα ο Μεντιλίμπαρ ρωτήθηκε για τη συμμετοχή του Ελ Κααμπί, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα, μετά τη συμμετοχή του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με το Μαρόκο.

Σε σχετική ερώτηση που του έγινε για τον Μαροκινό και τον Γιάρεμτσουκ, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, ανέφερε:

«Δεν ξέρω εάν θα τους έχω στη διάθεσή μου. Ο Ρόμαν βγήκε προχθές από την προπόνηση με κάποια ενόχληση, χωρίς να έχει κάτι σοβαρό. Χθες δεν προπονήθηκε με την ομάδα. Θα πρέπει, όμως, να περιμένουμε σήμερα να μας πει πώς νιώθω και πώς είναι για να δούμε εάν θα είναι στην αποστολή. Ο Αγιούμπ έπαιξε χθες, σήμερα ταξιδεύει και δεν ξέρουμε τι ώρα θα φτάσει.

Είναι ένα μεγάλο ταξίδι, ελπίζουμε να φτάσει εγκαίρως για να βρεθεί στον πάγκο τουλάχιστον για να μας βοηθήσει αν χρειαστεί σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή του παιχνιδιού. Βασικός δεν θα παίξει όμως γιατί έπαιξε χθες ένα παιχνίδι (σ.σ. στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής), είχε ένα ταξίδι αρκετά μεγάλο. Φανταζόμαστε πως θα φτάσει εγκαίρως για να είναι τουλάχιστον στον πάγκο».

Από εκεί και πέρα, ο Μεντιλίμπαρ, είπε:

Για το κλειδί στο αυριανό ματς: «Να μπούμε με ένταση στο ματς. Να νιώσει ο αντίπαλος ότι είναι δύσκολο να παίξει στο γήπεδο μας».

Για τη νίκη της Λεβερκούζεν κόντρα σε μεγάλους προπονητές κι αν είναι κίνητρο για τον ίδιο: «Νίκησαν σημαντικές ομάδες, αλλά και οι δύο χάσαμε κι εμείς από τον ΠΑΟΚ κι αυτοί από τη Χόφενχαϊμ. Στο Champions League αυτοί έκαναν νίκες κι εμείς τα πήγαμε καλά στο Καζακστάν. Είμαστε στο μηδέν και οι δύο και θα επιδιώξουμε να πάρουμε τη νίκη».

Για το αν θα μπορέσει η ομάδα να γυρίσει το κουμπί μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο: «Στο τελευταίο παιχνίδι μας έλειπε η ένταση. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος και γι' αυτό νίκησε. Πρέπει να μπαίνουμε δυνατά κι αυτό είναι σημαντικό στοιχείο για μας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τι θα κάνει ο αντίπαλος. Θέλουμε να δείξουμε την κυριαρχία μας κι αυτοί είναι η πρόθεσή μας.

Τι θα πρέπει να προσέξει στη Λεβερκούζεν: «Η Λεβερκούζεν είναι επιθετική ομάδα. Ειδικά στα άκρα. Οι κεντρικοί τους παίκτες επίσης είναι πολύ επιθετικοί. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα. Αλλά όπως είναι επιθετική, ενδεχομένως, αυτό να είναι αδυναμία ανασταλτικά κι αυτό θα επιδιώξουμε να εκμεταλλευτούμε».

Για τον Πιρόλα κι αν θα υπάρξουν αλλαγές: «Ο Πιρόλα είναι διαθέσιμος κι αύριο θα δείτε αν θα έχουμε αλλαγές».

Ζέλσον Μαρτίνς: «Αυτό το παιχνίδι είναι τελικός, θα δώσουμε τα πάντα»

Ο Ζέλσον Μαρτίνς εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Αναλυτικά όσα είπε:

Για το αν έχουν συζητήσει οι παίκτες του Ολυμπιακού για το αν πρέπει να μπουν το ίδιο δυνατά όπως στα προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια με Λεβερκούζεν και Ρεάλ: «Φυσικά έχουμε μιλήσει πόσο σημαντικό είναι να μπούμε δυνατά. Σε όλα τα ματς έχουμε μπει με αυτή τη διάθεση, δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε τώρα. Αυτός είναι ο στόχος».

Για το αν αισθάνεται έτοιμος να ξεκινήσει την αντεπίθεση της ομάδας του για την πρόκριση και το αν είναι 100% έτοιμος: «Είμαι εδώ για να βοηθήσω με οποιοδήποτε τρόπο χρειαστεί, δεν ξέρω αν είναι το γκολ το πιο σημαντικό, το πιο σημαντικό είναι να πάρει η ομάδα τους τρεις βαθμούς. Αισθάνομαι 100% υγιής για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».

Για το αν αισθάνεται πως χρωστούν κάτι στον κόσμο του Ολυμπιακού στο τελευταίο εντός έδρας της φάσης των ομίλων, ειδικά μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ: «Πάντα θέλουμε να κάνουμε ευτυχισμένους τους φιλάθλους μας, αυτός είναι πάντα ο στόχος μας. Όταν παίζουμε στο Καραϊσκάκης είναι πάντα ένα έξτρα κίνητρο για εμάς, φυσικά θα κάνουμε τα πάντα για να τους κάνουμε χαρούμενους».

Για το αν θεωρεί πως τα ματς της Ευρώπης τού ταιριάζουν καλύτερα και αν μπορεί να υποσχεθεί μία ακόμα καλή εμφάνισή του σε ευρωπαϊκό παιχνίδι: «Όλη η ομάδα θέλει να κάνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και όλη θα προσπαθήσει να το κάνει αυτό, αυτό μπορώ να υποσχεθώ. Αν η ομάδα είναι καλά και ο κάθε παίκτης είναι καλά, εγώ θα κάνω τα πάντα από την πλευρά μου για να πάρουμε το παιχνίδι».

Για το τελευταίο ματς της Λεβερκούζεν και την ήττα από την Χόφενχαϊμ καθώς και το χειροκρότημα του κόσμου μετά από την ήττα από τον ΠΑΟΚ: «Βλέπω κάποια παιχνίδια της, πιστεύω ότι είναι μία πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι και όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στο Champions League. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο και όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, έχουμε δείξει πως με οποιοδήποτε αντίπαλο μπορούμε να κάνουμε καλά παιχνίδια. Όσο για τους οπαδούς μας, τους ευχαριστούμε για τη στήριξη μετά τον αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ. Ξέρουμε πως είναι πάντα στο πλευρό μας, ξέρουμε πως είμαστε μαζί και αυτό μάς δίνει μεγάλο κίνητρο να πάρουμε τη νίκη».

Για το αν οι παίκτες του Ολυμπιακού νιώθουν μεγαλύτερη πίεση σε σχέση με τους προηγούμενους αγώνες: «Καταλαβαίνω την πίεση γιατί γνωρίζουμε πόσο ανάγκη έχουμε τους βαθμούς, αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό. Μας δίνει κίνητρο, γιατί αυτό το ματς είναι τελικός».

