Champions League: Ο elite Μαριάνι στον «τελικό» πρόκρισης, Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

Οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν έναν «τελικό», όπου θέλουν μόνο νίκη για να ελπίζουν σε πρόκριση στα νοκ άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Δεδομένου της κρισιμότητας του αγώνα, η UEFA αποφάσισε να στείλει στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον 43χρονο Ιταλό elite διαιτητή. Ο Μαριάνι είχε σφυρίξει προ τριετίας το ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-3 για τη Super League.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του, Ντανιέλε Μπιντόνι και Στέφανο Αλάσιο. Τέταρτος θα είναι ο Ματέο Μαρκέτι και στο VAR οι Μάρκο Ντι Μπέλο, Λούκα Παϊρέτο.

