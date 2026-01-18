Super League: Τα τέσσερα «ύποπτα» παιχνίδια του 2025

Συγκεκριμένα, τρεις αγώνες του Πανσερραϊκού – ανάμεσά τους και εκείνος με τον Ολυμπιακό – αλλά και τρεις του Βόλου καταγράφονται ως ύποπτοι για το 2025, σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα η ΕΠΑΘΛΑ.

Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας γνωστοποίησε ότι έλαβε συνολικά 14 αναφορές από εταιρείες ανάλυσης στοιχηματισμού, οι οποίες αφορούσαν τα εξής παιχνίδια της Super League:

16/2/2025: Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 0-4

28/4/2025: Βόλος – Πανσερραϊκός 3-0

5/5/2025: Πανσερραϊκός – Βόλος 3-0

9/5/2025: Λαμία – Βόλος 1-0

Υπενθυμίζεται ότι για τα δύο παιχνίδια μεταξύ Βόλου και Πανσερραϊκού είχε προηγηθεί καταγγελία από τον Σούντεγκρεν σε συνέντευξή του στη Σουηδία, την οποία ωστόσο στη συνέχεια ανακάλεσε.

Όσον αφορά την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός, αυτή αξιολογήθηκε με ποσοστό άνω του 50%, κάτι που τη χαρακτηρίζει ως αγώνα «υψηλής προτεραιότητας» (πορτοκαλί ένδειξη). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ευθύνη αποδίδεται αποκλειστικά στη γηπεδούχο ομάδα, καθώς φέρεται ότι άτομα από το περιβάλλον της γνώριζαν εκ των προτέρων πως θα δεχθεί τέσσερα γκολ.

Σε έναν από τους δύο αγώνες Βόλου – Πανσερραϊκού, τέλος, καταγράφηκε έντονη στοιχηματική δραστηριότητα στο συγκεκριμένο σενάριο να λήξει το πρώτο ημίχρονο 1-0 και το τελικό αποτέλεσμα 3-0, κάτι που επιβεβαιώθηκε και στον αγωνιστικό χώρο.

