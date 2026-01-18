Super League: Ντέρμπι αποδείξεων στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό

H 17η αγωνιστική της Super League περιλαμβάνει το ματς που αναβλήθηκε ανάμεσα στον Asteras Aktor και τον Ολυμπιακό. Έτσι στο τέλος της ημέρας, η κορυφή της βαθμολογίας θα έχει ανακατατάξεις. Με το… κυρίως πιάτο να είναι φυσικά το μεγάλο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό.

Οι «κιτρινόμαυροι» υποδέχονται τους «πράσινους», με τις δύο ομάδες να είναι μακριά μεταξύ τους βαθμολογικά. Όμως το 2026 ξεκίνησε εκ διαμέτρου αντίθετα με την βαθμολογική τους συγκομιδή. Οι γηπεδούχοι δεν νίκησαν στην έδρα του Άρη και αποκλείστηκαν στην έδρα τους για το Κύπελλο από τον ΟΦΗ. Οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν εύκολα του Πανσερραϊκού και στο Κύπελλο απέκλεισαν με 3-0 τον Άρη.

Κατά συνέπεια η Ένωση ψάχνει την πρώτη της νίκη στη νέα χρονιά, κόντρα στο «τριφύλλι» που δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμη, ενώ έχει πετύχει 6. Έχοντας ταυτόχρονα αρκετά νέα πρόσωπα και πιο «φρέσκια» εικόνα.

Η ΑΕΚ επιπρόσθετα δε θέλει να χάσει επαφή με την κορυφή σε περίπτωση νέας απώλειας. Ο Παναθηναϊκός έχει φυσικά και βαθμολογικό κίνητρο, καθώς κυνηγά την είσοδο στην τετράδα, γιατί οτιδήποτε διαφορετικό θα είναι ιδιαίτερα άσχημη κατάληξη της σεζόν.

Ο Νίκολιτς έχει τον Ζίνι στη διάθεσή του, ενώ ο Μπενίτεθ δεν υπολογίζει στον Τζούρισιτς πέρα απ’ τον Ντέσερς που απουσιάζει για καιρό. Σε αντίθεση με το ματς της Λεωφόρου ανάμεσα στις δύο ομάδες, θα έχει βέβαια τον Πελίστρι, τον Παντελίδη και τον Τετέι.

Πέρα απ’ το ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στην Τούμπα. Ο «δικέφαλος» θέλει νίκη που δεδομένα θα τον φέρει στην κορυφή, περιμένοντας κι ένα… δώρο από το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός. Οι Κρητικοί έχουν ενθουσιασμό μετά την πρόκρισή τους επί της Ένωσης.

Στη Λάρισα υπάρχει ένα ακόμη κρίσιμο ματς, με την ΑΕΛ να φιλοξενεί τον απογοητευμένο Άρη. Οι Θεσσαλοί θέλουν πάση θυσία αποτέλεσμα μετά και τη χθεσινή νίκη του Πανσερραϊκού. Οι Θεσσαλονικείς κυνηγούν πλέον την ευρωπαϊκή έξοδο μέσω πρωταθλήματος, οπότε κάθε ματς «καίγονται» για βαθμούς.

Super League – 17η Αγωνιστική

Asteras Aktor – Ολυμπιακός Αναβλήθηκε

Σάββατο 17/1

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1

Κυριακή 18/1

17:00 ΑΕΛ – Άρης Cosmote Sport 1

19:00 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ Novasports Prime

21:00 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Cosmote Sport 1

Δευτέρα 19/1

18:00 Παναιτωλικός – Λεβαδειακός Cosmote Sport 2

20:00 Βόλος – Ατρόμητος Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 39

2. Π.Α.Ο.Κ. 38

3. Α.Ε.Κ. 38

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 31

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 25 (15αγ.)

6. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 25

7. ΑΡΗΣ 21

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 19 (17αγ.)

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15

10. Ο.Φ.Η. 15 (15αγ.)

11. ASTERAS AKTOR 13

12. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 13

13. ΑΕΛ NOVIBET 10

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 8 (17αγ.)