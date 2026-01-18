Οι μεταδόσεις της ημέρας (18/01): Πού θα δείτε τα ντέρμπι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Οι «κιτρινόμαυροι» υποδέχονται τους «πράσινους», με τις δύο ομάδες να είναι μακριά μεταξύ τους βαθμολογικά.

Το 2026, όμως, ξεκίνησε εκ διαμέτρου αντίθετα με την βαθμολογική τους συγκομιδή. Οι γηπεδούχοι δεν νίκησαν στην έδρα του Άρη και αποκλείστηκαν στην έδρα τους για το Κύπελλο από τον ΟΦΗ. Οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν εύκολα του Πανσερραϊκού και στο Κύπελλο απέκλεισαν με 3-0 τον Άρη.

Το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής (18/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport1HD.

O Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στο κλειστό της Πυλαίας, στη συνάντηση με την οποία «πέφτει η αυλαία» της 15ης αγωνιστικής στην GBL. Οι «πράσινοι» προέρχονται από ήττα στο Μόναχο από την Μπάγερν (85-78), ωστόσο καλούνται να... ανασυνταχθούν και κόντρα στον «Δικέφαλο του Βορρά» να πάρουν μια νίκη... ψυχολογίας, ενόψει της «διαβολοβδομάδας» στη Euroleague.

Το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί το απόγευμα της Κυριακής (18/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (18/01)

13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπούργκος – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa 2025-26 13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΟ Μυκόνου – Κολοσσός Stoiximan GBL 13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Τζένοα Serie A 2025-26 14:30 Novasports 3HD Καϊζερσλάουτερν – Ανόβερο Bundesliga 2 2025/26 15:00 Novasports Prime Χετάφε – Βαλένθια La Liga EA Sports 2025/26 15:00 Action 24 Πανιώνιος - Ελλάς Σύρου Greek Super League 2 2025-2026 16:00 Novasports Premier League Γουλβς – Νιούκαστλ Premier League 2025/26 16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Φιορεντίνα Serie A 2025-26 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Stoiximan GBL 16:30 Novasports 2HD Στουτγκάρδη - Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga 2025/26 17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Φενέρμπαχτσε – Τόφας Turkish Basketball Super League 2025-26 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Άρης Stoiximan Super League 2025-26 17:15 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Αλαβές La Liga EA Sports 2025/26 17:45 Novasports Start Φέγενορντ - Σπάρτα Ρότερνταμ Eredivisie 2025/26 18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League 18:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Έβερτον Premier League 2025/26 18:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Φράιμπουργκ Bundesliga 2025/26 19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – ΟΦΗ Stoiximan Super League 2025-26 19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Ρόμα Serie A 2025-26 19:30 Novasports 1HD Θέλτα - Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga EA Sports 2025/26 19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Νέομ - Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League 2025-26 20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια ACB Liga Endesa 2025-26 20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βίρτους Μπολόνια – Τρεβίζο Lega Basket Serie A 2025-26 20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τοντέλα – Μπράγκα Liga Portugal Betclic 2025-26 21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σενεγάλη – Μαρόκο Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών 21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Stoiximan Super League 2025-26 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Λέτσε Serie A 2025-26 22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα La Liga EA Sports 2025/26 22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Πόρτο Liga Portugal Betclic 2025-26 02:00 COSMOTE SPORT 4 HD Χιούστον Ρόκετς - Νιου Ορλίνς Πέλικανς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

