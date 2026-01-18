ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Το αθηναϊκό ντέρμπι της Super League με τη «γλώσσα» των αριθμών

Δείτε το αθηναϊκό ντέρμπι, ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, για τη 17η αγωνιστική της Super League, μέσα από τη στατιστική ματιά.

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός Super League
Οι «κιτρινόμαυροι» υποδέχονται τους «πράσινους», με τις δύο ομάδες να είναι μακριά μεταξύ τους βαθμολογικά.

Το 2026, όμως, ξεκίνησε εκ διαμέτρου αντίθετα με την βαθμολογική τους συγκομιδή. Οι γηπεδούχοι δεν νίκησαν στην έδρα του Άρη και αποκλείστηκαν στην έδρα τους για το Κύπελλο από τον ΟΦΗ. Οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν εύκολα του Πανσερραϊκού και στο Κύπελλο απέκλεισαν με 3-0 τον Άρη.

Κατά συνέπεια η «Ένωση» ψάχνει την πρώτη της νίκη στη νέα χρονιά, κόντρα στο «τριφύλλι» που δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμη, ενώ έχει πετύχει 6, έχοντας ταυτόχρονα αρκετά νέα πρόσωπα και πιο «φρέσκια» εικόνα.

Η ΑΕΚ επιπρόσθετα δε θέλει να χάσει επαφή με την κορυφή σε περίπτωση νέας απώλειας. Ο Παναθηναϊκός έχει φυσικά και βαθμολογικό κίνητρο, καθώς κυνηγά την είσοδο στην τετράδα, γιατί οτιδήποτε διαφορετικό θα είναι ιδιαίτερα άσχημη κατάληξη της σεζόν.

Τρεις διαδοχικές νίκες ο Παναθηναϊκός

Έπειτα από οκτώ διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα για την ΑΕΚ στην έδρα της από τον Παναθηναϊκό, οι «πράσινοι» επικράτησαν στην περσινή διαδικασία των Playoffs με 2-1. Στα προηγούμενα οκτώ παιχνίδια υπήρξαν τέσσερις νίκες της ΑΕΚ και τέσσερις ισοπαλίες.

Η προηγούμενη νίκη του Παναθηναϊκού ήταν πάλι με 2-1 στις 6 Δεκεμβρίου 2020 στο ΟΑΚΑ, με τα γκολ των Μακέντα και Κουρμπέλη, ενώ για τους «κιτρινόμαυρους» είχε σκοράρει ο Ολιβέιρα.

Η περσινή εκτός έδρας νίκη για τα Playoffs ήταν η τρίτη διαδοχική, αφού ήρθε μετά από τις δύο που είχαν σημειώσει οι «πράσινοι» στην κανονική διάρκεια και τα Playoffs στην έδρα τους.

Η ΑΕΚ στον Α’ Γύρο του φετινού πρωταθλήματος πήρε τη νίκη με 3-2 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και έσπασε το αρνητικό σερί με τις τρεις ήττες. Στα δέκα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, και στις δύο έδρες, υπάρχουν πέντε νίκες γηπεδούχων, τρεις ισοπαλίες και δύο νίκες φιλοξενούμενων.

Η τελευταία φορά που επικράτησε κάποια από τις δύο ομάδες και στις δύο αναμετρήσεις στην κανονική διάρκεια της σεζόν ήταν το 2012-13, όταν ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο γήπεδό του στον Α’ Γύρο με 1-0 και στο δεύτερο «μισό» πήρε τη νίκη με 2-0. Οι «κιτρινόμαυροι» το έκαναν τελευταία φορά τη σεζόν 1997-98 με 2-1 στο γήπεδό τους για την 7η αγωνιστική και με 1-0 εκτός έδρας την 24η.

Το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής (18/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport1HD.

ΑΕΚ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

  • 76 ΑΓΩΝΕΣ
  • 32 ΝΙΚΕΣ ΑΕΚ
  • 20 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
  • 24 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
  • ΓΚΟΛ: 88-75
aek-panathinaikos-arithmoi.jpg

