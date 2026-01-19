Ολοκληρώθηκε η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Τσιάρας: «Δεν θα υπάρξουν επιπλέον μέτρα»

Συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026.

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Δευτέρας η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η συνάντηση με τον πρωθυπουργό διήρκησε περισσότερες από τέσσερις ώρες, καθώς οι αγρότες εισήλθαν στο κτίριο κατά τις 12:00 το μεσημέρι.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας δήλωσε μετά από τη συνάντηση περισσότερων από 4μιση ωρών, πως σημειώθηκε μία πολύ καλή, αναλυτική και παραγωγική συζήτηση με τους εκπροσώπους των μπλόκων.

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι συμφώνησαν να εξεταστούν συγκεκριμένα ζητήματα όπως το κόστος παραγωγής, το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην αντλία, το ΑΤΑΚ και η ενίσχυση συγκεκριμένων καλλιεργιών.

Ταυτόχρονα, συμφωνήθηκε να υπάρχει συμμετοχή των εκπροσώπων των αγροτών στις επιμέρους επιτροπές για τα εκάστοτε ζητήματα.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την πολύωρη συνάντηση με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026. INTIME NEWS

«Να πρυτανεύσει η κοινή λογική»

Απευθυνόμενος στους αγρότες των μπλόκων δήλωσε ότι ελπίζει να πρυτανεύσει η κοινή λογική, ενώ πρόσθεσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω μέτρα.

«Με βάση τις βασικές εξαγγελίες που υπήρξαν από την προηγούμενη εβδομάδα δεν θα υπάρξει αλλαγή», δήλωσε ο υπουργός.

Ταυτόχρονα, ως προς τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα.

«Για τους κτηνοτρόφους υπάρχει ειδική συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα», κατέληξε ο υπουργός.

Μετά τις δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένονται οι ανακοινώσεις και των εκπροσώπων των αγροτών, για το ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις τους.

