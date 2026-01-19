Από τη Γαύδο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ με ελικόπτερο 16χρονος – Δίνει μάχη για τη ζωή του

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ διακομίσθηκε και νοσηλεύεται ένας 16χρονος μετανάστης από την Αίγυπτο, ο οποίος διασώθηκε μαζί με δεκάδες άλλους από βάρκα ανοιχτά της Γαύδου.

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, μιλώντας στο zarpanews.gr, δήλωσε ότι ο 16χρονος ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση καθώς φέρεται να κατανάλωσε νερό από μπιτόνια που προηγουμένως περιείχαν χρώματα. «Ο 16χρονος διαπιστώθηκε ότι είχε μεθαιμοσφαιριναιμία. Υποθέτουμε ότι είχε πιει νερό από μπιτόνια με χρώματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαλκιαδάκης.

Ο 16χρονος υποβλήθηκε σε κατάλληλες θεραπείες και η πλέον η κατάσταση του βελτιώνεται. «Η υγεία του βελτιώνεται. Πήρε τις κατάλληλες θεραπείες που δίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις» σημείωσε στη συνέχεια ο κ. Χαλκιαδάκης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ταξιδεύουν όσοι παίρνουν τη μεγάλη απόφαση της ξενιτιάς παράνομα και μέσω θαλάσσης είναι άκρως επικίνδυνες και απειλητικές για την ζωή τους.

