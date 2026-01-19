Άγρια δολοφονία κρατούμενου με μαχαίρι στις φυλακές Κορυδαλλού

Άγρια δολοφονία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου στις Φυλακές Κορυδαλλού μετά από συμπλοκή κρατουμένων.

Το περιστατικό διαδραματίστηκε στη Γ' Πτέρυγα των φυλακών, όταν Αλβανός κρατούμενος δέχθηκε επίθεση υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες - πιθανότατα με μαχαίρι - από Έλληνα συγκρατούμενό του με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Το θύμα βρέθηκε δολοφονημένο στο κελί του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb υπήρχε συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του θύματος.

Σημειώνεται ότι και οι δύο άνδρες ήταν βαρυποινίτες εκτίοντας ποινές για ανθρωποκτονίες.