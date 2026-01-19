Το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη - Στο Τατόϊ και η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας

Το μεσημέρι της Δευτέρας, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν το τελευταίο «αντίο» στην τέως Πριγκίπισσα Ειρήνη της Ελλάδας, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου, σε ηλικία 83 ετών. Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Αθήνα και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη μία, με τους παρευρισκόμενους να φωνάζουν «Αθάνατη», εκφράζοντας τη βαθιά συγκίνηση και τον σεβασμό τους.

Το φέρετρο με τη σορό της αδελφής του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου ήταν καλυμμένο με την ελληνική σημαία και βρισκόταν από τις 08:00 το πρωί στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης, όπου παρέμεινε έως τις 10:30 για το λαϊκό προσκύνημα, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους ήθελαν να αποχαιρετήσουν την τεως πριγκίπισσα.

Στην κηδεία παρευρέθηκαν ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα της Ισπανίας, συνοδευόμενοι από τις κόρες τους, καθώς η Πριγκίπισσα των Αστουριών και η Ινφάντα Ντόνια Σοφία, ενώ παρούσα ήταν και η Βασίλισσα Ντόνια Σοφία της Ισπανίας. Η παρουσία τους αποτέλεσε έκφραση οικογενειακής ενότητας και σεβασμού προς την μνήμη της τέως Πριγκίπισσας Ειρήνης.

Την θρησκευτική τελετή τέλεσαν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος, και ο Ορθόδοξος Μητροπολίτης Ισπανίας και Πορτογαλίας, Βησσαρίων Κομζίας. Μετά το πέρας της εξόδιου ακολουθίας πραγματοποιήθηκε η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή στο Βασιλικό Νεκροταφείο του Τατοΐου, ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση που τηρήθηκε και μετά τον θάνατο του Βασιλιά Κωνσταντίνου τον Ιανουάριο του 2023.

Η τέως Πριγκίπισσα Ειρήνη άφησε την τελευταία της πνοή στο Παλάτι Ζαρζουέλα, σε ηλικία 83 ετών, και η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή μέσα από το έργο της, τη ζωή της και τον σεβασμό που της έδειξαν όσοι την αγάπησαν.

