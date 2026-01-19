Τελευταίο αντίο στην πριγκίπισσα Ειρήνη - Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών

Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσει την πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή της Σοφίας της Ισπανίας και του τέως βασιλιά της Ελλάδας Κωνσταντίνου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

«Σεβασμός στην Ιστορία. Η πριγκίπισσα Ειρήνη ήταν πολύ γνωστή στον τόπο μας», είπε πολίτης που βρέθηκε στον μητροπολιτικό ναό, ενώ κάποιος άλλος ανέφερε πως «Ήρθα από το Άμστερνταμ για την κηδεία. Αυτή η οικογένεια έχει κάνει τα πάντα για την Ελλάδα και ήρθα να τους τιμήσω».

Στη συνέχεια, μία αγγλόφωνη πολίτης μίλησε με τα θερμότερα λόγια για την οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και ειδικότερα για την εκλιπούσα πριγκίπισσα Ειρήνη. «Ήμουν παρούσα την ημέρα που ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος και η Άννα Μαρία παντρεύτηκαν. Είχα δει την πριγκίπισσα Ειρήνη και ήρθα για να την αποχαιρετήσω».

Επίσης, ο εκπρόσωπος της αγγλικανικής Εκκλησίας, πάτερ Βενιαμίν ανέφερε πως «Ήρθαμε να προσευχηθούμε» και συμπλήρωσε: «Όταν ήρθαμε στην Ελλάδα ήταν βασιλιάς ο Παύλος», ενώ περιέγραψε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα πριν χρόνια στη Σίφνο, όταν πρωτογνώρισε τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο. «Θυμάμαι, είχε σταματήσει το ταξί και ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος κατέβηκε να σπρώξει, ενώ η Άννα Μαρία ήταν μέσα στο όχημα».

Τέλος, μία γυναίκα χαρακτήρισε τα μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας ευγενή ενώ για την πριγκίπισσα Ειρήνη είπε: «Ήταν Ελληνίδα» και της ευχήθηκε «καλό Παράδεισο».

Παρούσα η ευρωπαϊκή βασιλική ελίτ

Η ευρωπαϊκή βασιλική ελίτ παρευρέθηκε στον ιερό ναό για την εξόδιο ακολουθία για την πριγκίπισσα Ειρήνη. Ανάμεσά τους, η βασιλομήτωρ Σοφία της Ισπανίας, ο βασιλιάς Φελίπε με τη σύζυγό του, Λετίσια και τη δευτερότοκη κόρη τους Ινφάντα Σοφία, ο πρίγκιπας Αλέξανδρος και η πριγκίπισσα Αικατερίνη της Σερβίας, αλλά και τα μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας, ο Παύλος, ο Νικόλαος, η Αλεξία και ο Φίλιππος ντε Γκρες καθώς και η σύζυγος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Άννα Μαρία.

