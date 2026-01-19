Κλιμακώνει ο Τραμπ για Γροιλανδία: «Δεν αισθάνομαι πλέον υποχρεωμένος να σκέφτομαι την ειρήνη»

Σε ανησυχητική επιστολή του προς τον Νορβηγό πρωθυπουργό, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «δεν αισθάνεται πλέον υποχρεωμένος να σκέφτεται αποκλειστικά την ειρήνη» και τόνισε οτι έφτασε η ώρα να κάνει κάτι και το ΝΑΤΟ για τις ΗΠΑ

Νατάσα Παυλοπούλου

O Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ

AP
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν αισθάνεται πλέον «υποχρεωμένος να σκέφτεται αποκλειστικά την ειρήνη» σε μια ανησυχητική επιστολή προς τον Νορβηγό πρωθυπουργό εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων με την Ευρώπη για τη Γροιλανδία. Η επιστολή, που απευθύνεται στον Γιόνας Γκαρ Στόρε, διαβιβάστηκε σε πολλούς Ευρωπαίους πρέσβεις στην Ουάσινγκτον από το προσωπικό του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, αποκάλυψε το PBS News.

Έγραφε: «Αγαπητέ Γιόνας - Δεδομένου ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης επειδή σταμάτησα 8 και πλέον πολέμους, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη, αν και θα είναι πάντα κυρίαρχη, αλλά τώρα μπορώ να σκεφτώ τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».

«Η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει αυτή τη γη από τη Ρωσία ή την Κίνα, και γιατί έχει ούτως ή άλλως "δικαίωμα ιδιοκτησίας"; Δεν υπάρχουν γραπτά έγγραφα, μόνο ότι ένα πλοίο προσάραξε εκεί πριν από εκατοντάδες χρόνια, αλλά είχαμε και βάρκες που προσάραξαν εκεί.»

Greenland US Protest

Μαζικές διαδηλώσεις έγιναν το σαββατοκύριακο σε Γροιλανδία και Δανία

AP

«Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλον από την ίδρυσή του και τώρα το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να κάνει κάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής εκτός αν έχουμε τον πλήρη και ολοκληρωτικό έλεγχο της Γροιλανδίας».

Η επιστολή του Τραμπ έρχεται λίγες μέρες αφότου ο Νορβηγός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «οι απειλές δεν έχουν θέση» μεταξύ συμμάχων, σε απάντηση στην ανακοίνωση των δασμών του Προέδρου .

Το Σάββατο, ο Στόρε έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η θέση της Νορβηγίας είναι σταθερή: Η Γροιλανδία είναι μέρος του Βασιλείου της Δανίας. Η Νορβηγία υποστηρίζει πλήρως την κυριαρχία του Βασιλείου της Δανίας. Υπάρχει ευρεία συμφωνία στο ΝΑΤΟ σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας».

Η Νορβηγία είναι μία από τις οκτώ χώρες που επηρεάζονται από τα πρόσφατα ανακοινωθέντα μέτρα, με τον πρόεδρο να επιβάλλει επίσης δασμούς 10% στη Δανία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Φινλανδία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο από την 1η Φεβρουαρίου. Ο φόρος θα αυξηθεί στο 25% την 1η Ιουνίου, με τον Πρόεδρο να υπόσχεται να τον διατηρήσει μέχρι να εξασφαλιστεί συμφωνία για την «πλήρη και ολοκληρωτική αγορά» της Αρκτικής περιοχής.

Κλιμακώνει ο Τραμπ για Γροιλανδία: «Δεν αισθάνομαι πλέον υποχρεωμένος να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη»

Κλιμακώνει ο Τραμπ για Γροιλανδία: «Δεν αισθάνομαι πλέον υποχρεωμένος να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη»

