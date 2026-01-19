Έρωτας στο Πιάνο: Τα αθάνατα τραγούδια του Julio Iglesias με τον Κώστα Τσαγγαρίδη

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, ώρα 20:00

Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη»

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Μετά την ενθουσιώδη υποδοχή και τα sold-out αφιερώματα στον Sinatra, ο πιανίστας-τραγουδιστής Κώστας Τσαγγαρίδης επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με μια ρομαντική βραδιά αφιερωμένη στα ερωτικά τραγούδια του Julio Iglesias, την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 στις 20:00, στην Αίθουσα Διδασκαλίας Μουσικής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής». Για όσους έχουν ζήσει ήδη τη μαγεία του Κώστα Τσαγγαρίδη στο πιάνο, αυτή η βραδιά υπόσχεται μια ανανεωμένη εμπειρία έρωτα και μελωδίας. Για όσους δεν τον έχουν ακόμα ανακαλύψει, είναι η ιδανική ευκαιρία να παρασυρθούν από την αισθαντική φωνή και δεξιοτεχνία του σε έναν κόσμο ρομαντισμού.

Μέσα σε ατμόσφαιρα Piano Bar, αφήστε τα αθάνατα τραγούδια του Julio Iglesias να ξυπνήσουν τις πιο βαθιές συγκινήσεις της καρδιάς σας. Αναπολήστε "To all the girls I’ve loved before", εκείνες τις αγάπες που πέρασαν σαν άνεμος αλλαγής, αφήνοντας πίσω ευγνωμοσύνη και νοσταλγία. Νιώστε το πάθος στο "Por un poco de tu amor", την τρυφερή αγκαλιά του "Abrazame", την αφοσίωση στο "Quiereme mucho" και την αιώνια λατρεία του "Amor de mis amores". Ταξιδέψτε με το "Nathalie" σε γλυκές αναμνήσεις, βρείτε παρηγοριά στο "When I need you", παραδοθείτε στην τρέλα του "Crazy" και μαγευτείτε από τη "Moonlight Lady" κάτω από το φως του φεγγαριού. Μια μουσική εμπειρία που αγγίζει τις χορδές της ψυχής, υπενθυμίζοντας ότι ο έρωτας είναι πάντα εκεί, έτοιμος να εμπνεύσει και να συγκινήσει.

Βιογραφικό Κώστα Τσαγγαρίδη

Από το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 1998, o Κώστας Τσαγγαρίδης έχει μαγέψει με τη δεξιοτεχνία του το κοινό σε διακεκριμένες αίθουσες και piano-bar σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι συνεργασίες του είναι πολλές και ποικίλες, με αξιοσημείωτες εμφανίσεις στο πλευρό του συνθέτη Γιώργου Χατζηνάσιου (Θέατρο Βεργίνα, Regency Casino Thessaloniki), και με τον αρχιμουσικό Άκη Γεροντάκη (σε πλήθος περιστάσεων, από το Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού Θεσσαλονίκης μέχρι μουσικές παραστάσεις και ενορχηστρώσεις στο studio), κερδίζοντας τον σεβασμό του χώρου. Διεθνώς αναγνωρισμένος, κέρδισε το βραβείο στον διαγωνισμό τραγουδιού “Unisong 2003 International Song Contest” ως συνθέτης και στιχουργός του κομματιού “Winner of the Game”. Εκτός από την ερμηνευτική του καριέρα, έχει εργαστεί ως καθηγητής σε ωδεία και μουσικές σχολές και έχει διευθύνει ως μαέστρος διάφορες μουσικοθεατρικές ομάδες της Θεσσαλονίκης.

Ο Κώστας Τσαγγαρίδης διατηρεί μια ιδιαίτερη σχέση με τα διαχρονικά ρομαντικά έργα μεγάλων καλλιτεχνών όπως ο Frank Sinatra και ο Julio Iglesias, η οποία έχει αναδειχθεί στις προηγούμενες αισθαντικές παραστάσεις του, όπως το "Sinatra Falls in Love" και το "Happy Birthday Mr. Frank Sinatra", στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αυτή η εμφάνιση σηματοδοτεί την έβδομη παρουσία του στο Μέγαρο, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά του συγγένεια με τη ρομαντική μουσική και εδραιώνοντας περαιτέρω την καταξίωσή του ως αγαπημένου καλλιτέχνη για το κοινό όλων των ηλικιών.

