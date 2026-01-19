Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Άνω Πόλη
Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο το μεσημέρι της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου στην Άνω Πόλη στη Θεσσαλονίκη.
Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 15:00 από άγνωστη προς το παρόν αιτία έναντι της οδού Παναγιώτη Αφαλή στην Άνω Πόλη.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
