Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Άνω Πόλη

Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο το μεσημέρι της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου στην Άνω Πόλη στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 15:00 από άγνωστη προς το παρόν αιτία έναντι της οδού Παναγιώτη Αφαλή στην Άνω Πόλη.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

