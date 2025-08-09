Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Φοράει το μαγιό της και ποζάρει ανέμελη με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη συνεχίζει τις καλοκαιρινές της αποδράσεις, τις οποίες ξεκίνησε από τις αρχές Ιουνίου μαζί με τον σύντροφό της, Χρήστο Μάστορα.

Αυτή τη φορά, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας επέλεξε να ταξιδέψει με τις καλύτερες φίλες της, την τραγουδίστρια Ανδρομάχη και τη Σοφία, σε έναν νέο καλοκαιρινό προορισμό.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές της, ποζάροντας με ρομαντική διάθεση στο ηλιοβασίλεμα, φορώντας το μαγιό της.

Μάλιστα σε μια από τις φωτογραφίες, η Καληφώνη κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της Ανδρομάχης και του Γιώργο Λιβάνη.