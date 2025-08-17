Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Πόζαρε με μπικίνι και «ζάλισε» με τις αναλογίες της

Τις διακοπές της στην γειτονική Τουρκία απολαμβάνει η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου.

Το μοντέλο και ηθοποιός φροντίζει να ενημερώνει τους διαδικτυακούς της φίλους με στιγμιότυπα που μοιράζεται από την καθημερινότητά της.

Το απόγευμα της Κυριακής (17/8) η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου ανέβασε το «θερμόμετρο» στο Instagram ποζάροντας στην πισίνα του ξενοδοχείου που διαμένει με το μπικίνι της, με το οποίο αναδείκνυε το καλλίγραμμο κορμί της.

«Τις έγνοιες μου τις άφησα στη στεριά. Τα έγραψα όλα στα κοχύλια μου» εξομολογήθηκε η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου στη λεζάντα με την οποία και συνόδευσε το νέο της φωτογραφικό άλμπουμ στα social media.

