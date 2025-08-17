Ιωάννα Τούνη: Παραλίγο για να πιάσει την ανθοδέσμη σε γάμο φίλης της - «Τόσο ήθελα»

Στην Κέρκυρα για τον γάμο καλής της φίλης της βρέθηκε το Σάββατο (16/08) η Ιωάννα Τούνη.

Όπως συνηθίζεται στους γάμους, κάποια στιγμή η νύφη σηκώθηκε να πετάξει την ανθοδέσμη για να δουν ποιααπό όλες τις ελεύθερες φίλες της θα την πιάσει. Η Ιωάννα Τούνη πήδηξε στον αέρα προκειμένου να πιάσει την ανθοδέσμη, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

