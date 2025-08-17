Γιώργος Κωνσταντίνου: Περιγράφει πώς έζησε τον τορπιλισμό της «Έλλης»

Ο Γιώργος Κωνσταντίνος ήταν τότε μόλις 6 ετών και είχε βρεθεί στο νησί με την μητέρα του για τη γιορτή της Παναγίας

Newsbomb

Γιώργος Κωνσταντίνου: Περιγράφει πώς έζησε τον τορπιλισμό της «Έλλης»
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου μοιράστηκε μία προσωπική μαρτυρία από το παρελθόν του. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην πρώτη του παιδική ανάμνηση, ένα καλοκαίρι που κατέληξε σε εθνικό τραύμα, σημαδεμένο από τα γεγονότα του Δεκαπενταύγουστου του 1940 στην Τήνο.

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του Showtime, ο ηθοποιός περιγράφει τις μνήμες του από τότε. Όπως λέει ο Γιώργος Κωνσταντίνου, μόλις έξι ετών τότε, βρέθηκε στην Τήνο μαζί με τη μητέρα του, που ήθελε να προσκυνήσει, όταν ξαφνικά η τορπιλισμένη φρεγάτα Έλλη σηματοδότησε την έναρξη ενός κόσμου που βυθιζόταν στο σκοτάδι του πολέμου.

https://www.instagram.com/p/DNcvxsCokIm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο ηθοποιός περιέγραψε τον πανικό των ανθρώπων που έτρεχαν στους δρόμους του νησιού, τα κομμάτια σίδερου που πετάγονταν παντού, τον ταβερνιάρη που προστάτευσε τον κόσμο μέσα στο μαγαζί του, καθώς και τον εαυτό του καθισμένο σε ένα γαϊδούρι, ανεβαίνοντας το βουνό, να παρακολουθεί το καταδρομικό να βυθίζεται αργά.

Το απόσπασμα του βιβλίου δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό που διατηρεί το «Σπίτι του Ηθοποιού» στο Instagram. Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Ήμουν έξι χρονών. Βρεθήκαμε στην Τήνο. Δεκαπενταύγουστο. Η μητέρα μου ήθελε να προσκυνήσει. Με πήρε μαζί της. Βρισκόμασταν στην παραλία όταν ξαφνικά ακούστηκε μια φοβερή έκρηξη. Ο κόσμος άρχισε να τρέχει αλαφιασμένος προς το εσωτερικό του νησιού. Πανικός. Όπως τρέχαμε, ψηλά, πάνω από τα κεφάλια μας, διέσχιζαν τον ουρανό μαύρα κομμάτια σίδερο, αφήνοντας πίσω τους καπνό. Μπήκαμε μαζί με άλλους σε μία ταβέρνα. Ο ταβερνιάρης έκλεισε τις πόρτες και μας συμβούλεψε, φοβισμένος κι αυτός, να δείξουμε ψυχραιμία. Επόμενη εικόνα: εγώ, καθισμένος επάνω σ' ένα γαϊδούρι, ανηφορίζοντας ένα βουνό. Κόσμος ανεβαίνει με τα πόδια. Ακούω. Ένα καταδρομικό μας έχει τορπιλιστεί στο λιμάνι από υποβρύχιο. Ήταν γεμάτο πυρομαχικά και υπήρχε ο φόβος μήπως ανατιναχτούν και καταστρέψουν το νησί. Από την κορυφή του χαμηλού βουνού είδα το χτυπημένο πλοίο και σαν να διέκρινα στη θάλασσα ανθρώπους να κολυμπάνε για να σωθούν. Σε λίγο το καράβι αρχίζει να βουλιάζει, χωρίς να ανατιναχτεί. Ήσυχα, ήρεμα, παίρνοντας μαζί του τις όμορφες μέρες ενός ειρηνικού, ξένοιαστου κόσμου, που βυθιζόταν τώρα στο σκοτάδι και στην απόγνωση. Το πλοίο ήταν η "Έλλη" και το ημερολόγιο έγραφε 15 Αυγούστου 1940».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα σενάριο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία,

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι πέντε ανήλικοι που λήστεψαν και χτύπησαν 15χρονο

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ - Πούτιν: Αυτά είναι τα έγγραφα για τη συνάντησή τους που βρέθηκαν σε εκτυπωτή ξενοδοχείου στο Άνκορατζ

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Γουιτκοφ: Τραμπ - Πούτιν συμφώνησαν για «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» στην Ουκρανία

16:43ΚΑΙΡΟΣ

Θοδωρής Κολυδάς για Μερομήνια: «Καλύτερα διαβάστε το φλιτζάνι, παρά να πιστεύετε σε αυτά»

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Κλαρκ έπεσε στο λιμάνι και χτύπησε κρουαζιερόπλοιο

16:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρόεδρος Σλάβια Πράγας: «Μένει εδώ ο Ζαφείρης, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε πριν τον Γενάρη»

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Σε κάθε πυρκαγιά όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις μας ρίχνονται στη μάχη με αυτοθυσία»

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά τώρα σε ξερά χόρτα κοντά στη Μουδανιών

16:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: «Μια ανάσα» από την απόκτηση του Ενρίκε Ταλίς

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Πώς το αίτημα για τις ρωσικές εκκλησίες στην Ουκρανία αλλάζει τις ισορροπίες

16:08LIFESTYLE

Γιώργος Κωνσταντίνου: Περιγράφει πώς έζησε τον τορπιλισμό της «Έλλης» - «Ο κόσμος έτρεχε αλαφιασμένος να σωθεί»

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Αποτροπή ουκρανικής επίθεσης με drones στον πυρηνικό σταθμό Σμολένσκ - Ρωσικό πλήγμα σε αποθήκη πυραύλων Sapsan στο Ντόνετσκ

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ζελένσκι στη Μόσχα από τις Βρυξέλλες, αιχμή φον ντερ Λάιεν για το εδαφικό της Ουκρανίας - Τραμπ: Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία

15:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μόνο έτσι μπορεί να σωθεί η ανθρωπότητα από την υπερ-νοήμονα AI - Τι αποκαλύπτει ο «νονός της τεχνητής νοημοσύνης»

15:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Η Πάφος έσβησε τη «φωτιά» για Καβάνι, κάνοντας λόγο για «μπαρούφα» και «μαλ…»

15:36ΚΟΣΜΟΣ

«Η Στιγμή του Ιντιάνα Τζόουνς»: Αρχεία της CIA αποκαλύπτουν το μυστήριο της Κιβωτού της Διαθήκης - Ο ρόλος του «απομακρυσμένου θεατή»

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφουν οι αδειούχοι του Αυγούστου: Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια και τα διόδια

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Επικίνδυνη πυρκαγιά στην Ιόνια οδό κοντά στην Γουριώτισσα 

15:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διαρρήκτες σε ψητοπωλείο της Ρόδου - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:52ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ζελένσκι στη Μόσχα από τις Βρυξέλλες, αιχμή φον ντερ Λάιεν για το εδαφικό της Ουκρανίας - Τραμπ: Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία

12:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη αδερφός πασίγνωστης παρουσιάστριας στη Νέα Ερυθραία

14:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στον Πύργο: Απόπειρα βιασμού ανήλικης – Την έσωσε η θεία της

16:43ΚΑΙΡΟΣ

Θοδωρής Κολυδάς για Μερομήνια: «Καλύτερα διαβάστε το φλιτζάνι, παρά να πιστεύετε σε αυτά»

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες, αγνόησε τις αρχές της πατρίδας μας

14:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 409,13 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι όχι - Πώς γίνονται οι αιτήσεις

16:08LIFESTYLE

Γιώργος Κωνσταντίνου: Περιγράφει πώς έζησε τον τορπιλισμό της «Έλλης» - «Ο κόσμος έτρεχε αλαφιασμένος να σωθεί»

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα ΔΕΘ: Το πακέτο του 1,5 δισ. ευρώ και οι δικαιούχοι - Ποιοι θα επωφεληθούν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλεντον: «Έδιωξαν» δυο οικογένειες για να έχουν περισσότερο χώρο στο εξοχικό τους

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Πώς το αίτημα για τις ρωσικές εκκλησίες στην Ουκρανία αλλάζει τις ισορροπίες

15:36ΚΟΣΜΟΣ

«Η Στιγμή του Ιντιάνα Τζόουνς»: Αρχεία της CIA αποκαλύπτουν το μυστήριο της Κιβωτού της Διαθήκης - Ο ρόλος του «απομακρυσμένου θεατή»

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι κόντρες με την οικογένειά του, ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο και η νέα απάντηση

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος συναντήθηκε στην Ίμβρο με τον πρώην Πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή

14:05ΥΓΕΙΑ

Σφήκα ή μέλισσα: Η διαφορά στο τσίμπημα και τι να κάνετε

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Ηθοποιός «τα έκανε πάνω της» σε πτήση εξαιτίας τροφικής δηλητηρίασης και ζητά συγγνώμη

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει από σήμερα το σκηνικό με μπόρες και καταιγίδες – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Γιατί ο Πούτιν κέρδισε το παιχνίδι και ο Τραμπ έφυγε μόνο με λόγια και δύσκολες επιλογές

15:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλάζει το ευρώ: Πότε τα νέα χαρτονομίσματα, πώς θα είναι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ