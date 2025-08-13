Κατερίνα Γερονικολού: Πόζαρε με μαγιό πάνω σε γιοτ στην Ιθάκη - Εικόνες

Στιγμές χαλάρωσης για την ηθοποιό 

Newsbomb

Κατερίνα Γερονικολού: Πόζαρε με μαγιό πάνω σε γιοτ στην Ιθάκη - Εικόνες
Instagram
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τις καλοκαιρινές διακοπές της στα νησιά του Ιονίου απολαμβάνει η Κατερίνα Γερονικολού με τον αγαπημένο της, Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Μετά την Λευκάδα, οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν στην Ιθάκη. Μάλιστα, η Κατερίνα Γερονικολού φροντίζει να μοιράζεται στιγμιότυπα με τους διαδικτυκούς της φίλους, όπως έκανε και το βράδυτης Τρίτης (12/8).

Στην τελευταία της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός δημοσίευσε στιγμιότυπα από το χωριό Κιόνι στην Ιθάκη. Σε αυτά, ποζάρει με ένα κίτρινο μαγιό και καφτάνι πάνω σε ένα γιοτ.

Σε κάποιες από τις φωτογραφίες, η ηθοποιός εμφανίζεται να κρατά ένα καλάμι και να κάνει ότι ψαρεύει. Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της έγραψε: «Ένα αστέρι φωτεινό που όλο γύρω μου γυρίζει».

https://www.instagram.com/p/DNQmAiYMG7_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: «Διαφορά στο οικονομικό με Καλάμπρια, πρόταση για Ρομπέρτόνε»

10:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστρέφει στην Αθήνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω των πυρκαγιών

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Πώς εξαπλώθηκαν οι φωτιές σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο – Δείτε δορυφορικές εικόνες

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Λιτανεία για να σβήσει η φωτιά στην Λιθακιά - Στους δρόμους με εικόνες και λείψανα οι κάτοικοι - Βίντεο

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητοι έκλεψαν μπαταρία από πυροσβεστικό όχημα

09:42TRAVEL

Παναγιά Χοζοβιώτισσα: Το κατάλευκο εκκλησάκι που κρέμεται στο άγριο και βραχώδες τοπίο της Αμοργού

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Οι εθελοντές έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες - Απομάκρυνση κατοίκων με διασωστική λέμβο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Ioniq 2 θα είναι το εισαγωγικό ηλεκτρικό της Hyundai

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Πολίτης επιτίθεται με γροθιές σε υπάλληλο καθαριότητας – Δείτε βίντεο

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα: Διπλωματία στον «Ήλιο του Μεσονυχτίου» - Το ραντεβού στη Βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον

09:24ΑΘΛΗΜΑΤΑ

«Ντου» μάνας σε αγώνας χόκεϊ για να υπερασπιστεί στον γιο της: Βρισιές και χειρονομίες κατά των διαιτητών - Δείτε βίντεο

09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» μετεωρολόγων για τον Δεκαπενταύγουστο - Πώς θα κυμανθούν θερμοκρασία και άνεμοι

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πρέβεζα: Απεγνωσμένος κάτοικος είδε το σπίτι του να καίγεται – «Μας έχουν σαν γαϊδούρια»

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα: Τραυματίστηκαν 15 πυροσβέστες - Συνολικά 56 διακομιδές του ΕΚΑΒ

09:14ΕΘΝΙΚΑ

Επέτειος «επακούμβησης»: Ένα σαφές μάθημα για το μέλλον - Ειδικός αναλυτής εξηγεί στο Newsbomb

09:01ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος πέρασε η Εθνική Νέων Γυναικών Κ20!

08:58LIFESTYLE

Κατερίνα Γερονικολού: Πόζαρε με μαγιό πάνω σε γιοτ στην Ιθάκη - Εικόνες

08:56ΚΥΠΡΟΣ

Πάφος: Σοβαρός τραυματισμός 4χρονου - Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

08:45ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Μάχη με την πύρινη λαίλαπα – Βελτιωμένη η εικόνα στα Κάτω Συχαινά, οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πρέβεζα, ζοφερή η κατάσταση στη Χίο – 4.850 πυροσβέστες στη μάχη

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Συνελήφθη η σύζυγος του φυλακισμένου πρώην προέδρου Γιουν Σοκ Γεόλ - Γιατί κατηγορείται η «Μαρία Αντουανέτα της Σεούλ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστρέφει στην Αθήνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω των πυρκαγιών

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Μελβούρνη: Άστεγος δολοφόνησε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας - Πατέρας Γερβάσιος: «Σώθηκε από θαύμα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής»

08:45ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Μάχη με την πύρινη λαίλαπα – Βελτιωμένη η εικόνα στα Κάτω Συχαινά, οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πρέβεζα, ζοφερή η κατάσταση στη Χίο – 4.850 πυροσβέστες στη μάχη

09:14ΕΘΝΙΚΑ

Επέτειος «επακούμβησης»: Ένα σαφές μάθημα για το μέλλον - Ειδικός αναλυτής εξηγεί στο Newsbomb

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Η απάντηση του Δημάρχου Χανίων μετά την αγανάκτηση του ηθοποιού σε παράστασή του στα Χανιά

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: «Οι φλόγες έχουν φτάσει στη Βολισσό, έχουν καεί μαγαζιά κοντά στο λιμάνι»

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» – Επεισόδιο με δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στην Αλβανία: Δραματική έκκληση από τον Φρέντι Μπελέρη - Ένας νεκρός

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Πώς εξαπλώθηκαν οι φωτιές σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο – Δείτε δορυφορικές εικόνες

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Πολίτης επιτίθεται με γροθιές σε υπάλληλο καθαριότητας – Δείτε βίντεο

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα: Τι αποζημιώσεις δικαιούνται όσοι έχουν περιουσίες που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα: Διπλωματία στον «Ήλιο του Μεσονυχτίου» - Το ραντεβού στη Βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

05:28ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός στο Κορωπί: Αυτοκίνητο εκτός ελέγχου έπεσε σε κατάστημα και έγινε έκρηξη

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Βαθρακογιάννης: Βελτιωμένη εικόνα στα Συχαινά – «Αναμένεται πολύ δύσκολη και η σημερινή μέρα»

06:36WHAT THE FACT

Τρίγωνο των Βερμούδων: Αυτή είναι η τριπλή απάντηση στο κορυφαίο μυστήριο που κρύβει

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο... παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

09:42TRAVEL

Παναγιά Χοζοβιώτισσα: Το κατάλευκο εκκλησάκι που κρέμεται στο άγριο και βραχώδες τοπίο της Αμοργού

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Συνελήφθη η σύζυγος του φυλακισμένου πρώην προέδρου Γιουν Σοκ Γεόλ - Γιατί κατηγορείται η «Μαρία Αντουανέτα της Σεούλ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ