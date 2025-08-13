Κατερίνα Γερονικολού: Πόζαρε με μαγιό πάνω σε γιοτ στην Ιθάκη - Εικόνες

Τις καλοκαιρινές διακοπές της στα νησιά του Ιονίου απολαμβάνει η Κατερίνα Γερονικολού με τον αγαπημένο της, Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Μετά την Λευκάδα, οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν στην Ιθάκη. Μάλιστα, η Κατερίνα Γερονικολού φροντίζει να μοιράζεται στιγμιότυπα με τους διαδικτυκούς της φίλους, όπως έκανε και το βράδυτης Τρίτης (12/8).

Στην τελευταία της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός δημοσίευσε στιγμιότυπα από το χωριό Κιόνι στην Ιθάκη. Σε αυτά, ποζάρει με ένα κίτρινο μαγιό και καφτάνι πάνω σε ένα γιοτ.

Σε κάποιες από τις φωτογραφίες, η ηθοποιός εμφανίζεται να κρατά ένα καλάμι και να κάνει ότι ψαρεύει. Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της έγραψε: «Ένα αστέρι φωτεινό που όλο γύρω μου γυρίζει».

https://www.instagram.com/p/DNQmAiYMG7_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης