Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει φορώντας ημιδιάφανο φόρεμα με θέα τη θάλασσα – Φωτογραφίες

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς στις καλοκαιρινές της διακοπές, ποζάροντας αυτήν τη φορά με ένα ημιδίαφανο φόρεμα και έχοντας ως φόντο το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.

Σε νέες εικόνες που κοινοποίησε στο Instagram, πόζαρε με το μακρύ φόρεμά της, ενώ σε μερικές λήψεις κρατούσε το ποτό της. «Θέλω να με αγαπάς εσύ», έγραψε στη λεζάντα.