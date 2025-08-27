Κλέλια Ανδριολάτου: Φορά το μαγιό της και μας δείχνει πως «ξεκινά χαλαρά την ημέρα της»

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις διακοπές της και απολαμβάνει στιγμές ηρεμίας, ξεκούρασης και ξεγνοιασιάς στην εξοχή.

Η ηθοποιός δεν βρίσκεται πλέον στα νησιά του Ιονίου που είχε επισκεφθεί νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι και αρκείται σε πιο λιτές διακοπές παίρνοντας τον καφέ και το πρωινό της σε ένα μπαλκόνι με θέα τη φύση.

Η Κλέλια Ανδριολάτου σε νεότερη ανάρτησή της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους τον ιδανικό τρόπο τον οποίο επιλέγει όταν θέλει να «ξεκινήσει την ημέρα της χαλαρά», όπως γράφει χαρακτηριστικά στη λεζάντα που συνοδεύει τις φωτογραφίες.

Όπως φαίνεται για να χαλαρώσει επιλέγει να φορά το μπικίνι της, να κάνει λίγη γυμναστική και να παίρνει ένα γεμάτο πρωινό.

Δείτε τις φωτογραφίες της:

