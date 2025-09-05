Κλέλια Ανδριολάτου: Αναστατώνει τη Μύκονο με ασκήσεις γιόγκα

Γυρίσματα για τη νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί, κάνει αυτές τις μέρες στο νησί της Μυκόνου, η Κλέλια Ανδριολάτου.

Η κάμερα του Mykonos Live TV την «συνέλαβε» στα διαλείμματα των γυρισμάτων στην περιοχή του Άγιου Σώστη με την 28χρονη ηθοποιό να προκαλεί «αναταραχές» στους παρευρισκόμενους.

Απαθανατίστηκε, φορώντας ένα μπικίνι να επιβαίνει στην καρότσα ενός ημιφορτηγού με το οποίο μεταφέρθηκε για τις ανάγκες των γυρισμάτων και στη συνέχεια να κάνει ασκήσεις γιόγκα για να ξεπιαστεί.

01 03 02 03 03 03

Λεπτομέρειες για την νέα παραγωγή που συμμετέχει δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, ωστόσο η ηθοποιός βρέθηκε πέρυσι, επίσης στο νησί των Ανέμων για την ταινία Mykonos, την πρώτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο ως παραγωγού.

Δείτε τα πλάνα από το Mykonos Live TV

