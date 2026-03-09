Πώς αμείβεται η αργία της 25ης Μαρτίου

Με προσαύξηση το ημερομίσθιο της 25ης Μαρτίου - Αναλυτικά τι ισχύει

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πώς αμείβεται η αργία της 25ης Μαρτίου
Η 25η Μαρτίου αποτελεί υποχρεωτική αργία κατά την οποία απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική δραστηριότητα, καθώς και η απασχόληση των μισθωτών, εκτός από εκείνες τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν την Κυριακή.

Για τους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή, εάν αμείβονται με ημερομίσθιο θα πρέπει να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%, που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Εάν αμείβονται με μισθό:

α) οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και αργίες δικαιούνται προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν και όχι άλλη αμοιβή, διότι η αμοιβή για την αργία περιλαμβάνεται στο μηνιαίο μισθό,

β) αν οι μισθωτοί απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και τις αργίες, δικαιούνται να λάβουν το 1/25 καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Εάν δεν λειτουργήσει η επιχείρηση καταβάλλεται στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, χωρίς καμία προσαύξηση. Στους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό δεν οφείλεται κάτι πέραν του μηνιαίου μισθού.

