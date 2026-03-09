Κρήτη: Στην πρώτη γραμμή το Λιμενικό για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα νότια του νησιού

Τα πληρώματα του Λιμενικού βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Κρήτη: Στην πρώτη γραμμή το Λιμενικό για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα νότια του νησιού
Αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, την τελευταία διετία και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, στα νότια της Κρήτης, λόγω της ενίσχυσης των μεταναστευτικών ροών - με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να εντείνουν τις ανησυχίες για περαιτέρω πίεση στην περιοχή.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται τα πληρώματα του Λιμενικού Σώματος, τα οποία συμμετέχουν καθημερινά σε επιχειρήσεις διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού. Σύμφωνα με το Cretalive.gr, χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα πληρώματα των σκαφών ΠΛΣ 624 και ΠΛΣ 020 που επιχειρούν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.

Συνεχείς αποστολές στη θάλασσα

Τα μέλη των πληρωμάτων περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους μακριά από τις οικογένειές τους, ενώ τα επιχειρησιακά τους προγράμματα μεταβάλλονται συχνά λόγω των αυξημένων αναγκών. Όπως αναφέρει το cretalive.gr κάθε αποστολή μπορεί να εξελιχθεί σε επιχείρηση διάσωσης, πολλές φορές υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, όπου ο χρόνος αντίδρασης είναι καθοριστικός.

limeniko-pls20-2.jpg

Δημοσιογράφοι του Cretalive συναντήθηκαν με μέλη των πληρωμάτων σε Ιεράπετρα και Ηράκλειο, λίγο διάστημα μετά την πολύνεκρη τραγωδία που σημειώθηκε κοντά στη Νήσο Χρυσή, όπου εντοπίστηκαν 17 σοροί μεταναστών σε λέμβο.

ΠΛΣ 624: Σύγχρονο σκάφος για επιχειρήσεις διάσωσης

Το ΠΛΣ 624 ανήκει στην τελευταία παρτίδα πέντε σύγχρονων σκαφών που προμηθεύτηκε η Ελλάδα τον Αύγουστο του 2025. Πρόκειται για σκάφος φινλανδικής κατασκευής, το οποίο επιχειρεί στην Κρήτη από τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Έχει σχεδιαστεί με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες του Λιμενικού Σώματος και διαθέτει θερμικές κάμερες, δορυφορικά συστήματα επικοινωνίας και δυνατότητα συντονισμού με εναέρια μέσα.

eikonaviber2026-03-0622-39-18-165-1.jpg

Διαθέτει ισχυρούς προβολείς και εξοπλισμό περισυλλογής ναυαγών, ενώ η υδροκίνηση (waterjet) χωρίς προπέλες επιτρέπει την ασφαλή προσέγγιση ανθρώπων στη θάλασσα. Οι δημοσιογράφοι του Cretalive επιβιβάστηκαν στο σκάφος στις 19 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο τακτικής περιπολίας ανοιχτά της Ιεράπετρας.

Η τραγωδία στη Χρυσή

Το πλήρωμα του ΠΛΣ 624 ήταν από τα πρώτα που προσέγγισαν, το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου 2025, μικρή λέμβο που έπλεε κοντά στη Χρυσή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μέσα στη λέμβο εντοπίστηκαν 17 σοροί μεταναστών, ενώ στην πρύμνη βρίσκονταν δύο επιζώντες, ηλικίας 16 και 20 ετών από την Αίγυπτο, σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση.

limeniko-pls20-3.jpg

Η επιχείρηση περιλάμβανε τόσο τη διάσωση των δύο νεαρών όσο και την περισυλλογή των σορών από τη θάλασσα.

Μία ξεχωριστή διάσωση

Ο κυβερνήτης του ΠΛΣ 624, Γιώργος Μαριετάκης και το πλήρωμά του, έχουν στο ενεργητικό τους και άλλες επιχειρήσεις διάσωσης. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η διάσωση της 47χρονης Νεοζηλανδής Kushila Stein, η οποία εντοπίστηκε ύστερα από 37 ώρες στη θάλασσα.

limeniko-pls24-1.jpg

Η γυναίκα διασώθηκε από το πλήρωμα του ΠΛΣ 119 ύστερα από 37 ώρες στη θάλασσα. Ο κυβερνήτης την εντόπισε ανήμερα της ονομαστικής του εορτής και των γενεθλίων του.

Η Kushila κατάφερε να επιβιώσει τρώγοντας λίγα ζελεδάκια που είχαν απομείνει στο σακίδιό της, παίρνοντας μικρές δόσεις ενέργειας, καθώς δεν είχε νερό ούτε άλλες προμήθειες. Είχε σκεφτεί ακόμη και το ενδεχόμενο να μην βγει ζωντανή από αυτή την περιπέτεια. Για αυτό είχε γράψει το όνομα της μητέρας της και το τηλέφωνό της στη μία πλευρά της φουσκωτής βάρκας.

limeniko-pls24-2-1.jpg

ΠΛΣ 020: Σκάφος με μακρά επιχειρησιακή πορεία

Το ΠΛΣ 020 αποτελεί το παλαιότερο εν ενεργεία σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Κατασκευάστηκε το 1978 στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο το 2016.

limeniko-pls20-4.jpg

Πρόκειται για πελαγίσιο σκάφος κατηγορίας Α1, σχεδιασμένο για επιχειρήσεις σε ανοιχτές θάλασσες και μεγάλες αποστάσεις. Η αυτονομία του φτάνει περίπου τα 1.100 ναυτικά μίλια, γεγονός που του επιτρέπει να επιχειρεί ακόμη και μέχρι την περιοχή του Καστελόριζο χωρίς ανεφοδιασμό.

Το πλήρωμα αποτελείται από δέκα άτομα, τα οποία είναι υπεύθυνα τόσο για τη λειτουργία όσο και για τη συντήρηση του σκάφους.

Ο ανθρώπινος παράγοντας

Όπως αναφέρουν τα μέλη των πληρωμάτων, η εμπειρία και η συνεργασία αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχία των επιχειρήσεων. Σε κάθε αποστολή, ανεξάρτητα από τις συνθήκες, ο βασικός στόχος παραμένει ένας: η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

eikonaviber2026-03-0622-39-39-835-1.jpg

ΠΛΣ 020-Πλωτάρχης Κων/νος Δοκιανάκης, προϊστάμενος (Α’ Μηχ/κος), Πλωτάρχης Λ.Σ. Χρυς/ντης Ζαχαριουδάκης (κυβερνήτης), Πλωτάρχης Λ.Σ. Γιάννης Σαραντίδης (Β μηχ/κος), Πλωτάρχης Λ.Σ. Δ. Μορφονιός (ύπαρχος), Σημ/ρος Κων/νος Σφακιανάκης, (μηχ/γος), Σημ/φορος Λ.Σ. Εμμ. Κασσωτάκης (αρμενιστής), Σημ/ρος Λ.Σ. Αριστ/λης Τζανάκης (ηλεκ/γος), Ανθ/στης Λ.Σ. Κων/νος Γιαννακάκης (αρμ), Αρχ/στης Λ.Σ. Εμμ Λουλάκης (αρμ.), Αρχ /στης Λ.Σ. Ιωσήφ Βασιλάκης (μηχ/γος)

ΠΛΣ 624-Πλωτάρχης Λ.Σ. Γεώργιος Μαριετάκης (κυβερνήτης), Πλωτάρχης Λ.Σ. Μιχάλης Φιλιππάκης (Α’ μηχανικός), Σημαιοφόρος Λ.Σ. Δημήτρης Κωστάκης (αρμενιστής), Σημαιοφόρος Λ.Σ. Θεμιστοκλής Καραμανωλάκης (μηχανοδηγός), Ανθυπασπιστής Λ.Σ. Γιώργος Κρουσταλάκης (αρμενιστής), ανθυπασπιστής Λ.Σ. Ευθύμης Λαδιάς (αρμενιστής-ηλεκτρολόγος).

Οι λήψεις για το αφιέρωμα πραγματοποιήθηκαν στις 19 Δεκεμβρίου και στις 27 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Cretalive.

