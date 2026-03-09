Γερμανός άφησε την Ευρώπη για να γίνει αγρότης στα βουνά της Κολομβίας: «Αποφάσισα να ριζώσω»
Γερμανός αγρότης πήρε την καλύτερη απόφαση της ζωής του, όταν παράτησε τη χώρα του για να μετακομίσει στα βουνά της Κολομβίας και να δημιουργήσει ένα «βρώσιμο δάσος».
Νεαρός Γερμανός αγρότης αποφάσισε να αφήσει την πατρίδα του για να εγκατασταθεί στην ύπαιθρο της Κολομβίας.
Εδώ και περίπου πέντε χρόνια ζει στα βουνά της Risaralda, όπου ασχολείται με τη δημιουργία ενός «βρώσιμου δάσους» και την καλλιέργεια του δικού του καφέ.
