Ευλογιά αιγοπροβάτων: Συνεχίζονται τα μέτρα για την αντιμετώπιση της νόσου

Συνεχίζονται τα μέτρα αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, στις 6 Μαρτίου 2026 και περί ώρα 18:35, στην περιοχή Ανάληψης Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, συνελήφθη κτηνοτρόφος, διότι εντοπίστηκε να συνοδεύει ως ποιμένας κοπάδι περίπου 100 αιγών εξωτερικά της κτηνοτροφικής μονάδας όπου στεγάζονται, ο οποίος αργότερα, αφότου στάβλισε το συγκεκριμένο κοπάδι, μετέβηκε σε έτερο σημείο του χωριού, σε δεύτερο κοπάδι, περίπου 300 αιγών, τα οποία και αυτά βρίσκονταν για βοσκή εξωτερικά έτερης κτηνοτροφικής μονάδας όπου σταβλίζονται, παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης της ζωονόσου ευλογιάς που ισχύουν στην περιοχή. Για το περιστατικό ενεργείται προανάκριση.

Επίσης, στις 6 Μαρτίου 2026 και περί ώρα 11:20, στην Τ.Κ. Θεμέλου Δήμου Πάργας, συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαναρίου/Διεύθυνση Αστυνομίας Πρέβεζας κάτοικος Θεμέλου Πρεβέζης, διότι κατελήφθη να βόσκει 60 αιγοπρόβατα ιδιοκτησίας του, σε δύσβατη αγροτική έκταση, σε ικανή απόσταση από τη σταβλική του εγκατάσταση, παρά την απαγόρευση που έχει εξαγγελθεί με απόφαση της Υποδ/νσης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Πρέβεζας, για την πρόληψη της μετάδοσης της ασθένειας της ευλογιάς, όπου ορίζει την απαγόρευση της βόσκησης ζώων εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης (και καθορίζει την Τ.Κ Θεμέλου στη ζώνη προστασίας). Ενημερώθηκε σχετικά η Κτηνιατρική Υπηρεσία Πρέβεζας.

Επιπλέον, στις 7 Μαρτίου 2026 και ώρα 07:20, στην περιοχή Βαλανίδα Ελασσόνας, συνελήφθη ένα άτομο, διότι κατελήφθη να βόσκει 350 αίγες ιδιοκτησίας του, σε απόσταση 1.000 μέτρων περίπου από τη σταβλική του εγκατάσταση, παρά την απαγόρευση που έχει εξαγγελθεί, παραβιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τα μέτρα για την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων (παράβαση του άρθρου 285 Π.Κ. «Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών»).

Την ίδια ημέρα (7 Μαρτίου 2026), στις 15:30, στην περιοχή Εράτυρας του Δήμου Βοΐου, συνελήφθη ένα άτομο για παράβαση άρθρου 285 Π.Κ. «Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 143514 από 27/08/2025 απόφαση της Υποδ/νσης Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης», διότι ως ποιμένας είχε απομακρυνθεί από τη σταβλική του εγκατάσταση και είχε ελευθέρα προς βόσκηση αιγοπρόβατα, φερόμενης ιδιοκτησίας του. Ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος, κατόπιν προφορικής εντολής της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Κοζάνης. Για την υπόθεση ενημερώθηκε άμεσα η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης, προκειμένου να προβεί στις δικές της περαιτέρω ενέργειες.

Διαβάστε επίσης