Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Συναγερμός» ενόψει Πάσχα - Έχουν θανατωθεί πάνω από 476.000 ζώα

Σε 476.839 έχει ανέλθει ο αριθμός των ζώων που έχουν θανατωθεί συνολικά εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ενώ μόνο την περίοδο από 1 έως 8 Φεβρουαρίου 2026 θανατώθηκαν πάνω από 1.100 ζώα.

Μπροστά στον κίνδυνο έξαρσης της νόσου κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) εφαρμόζει τρίμηνο σχέδιο δράσης που προβλέπει αυστηρή επιτήρηση, εντατικούς ελέγχους και πλήρη συμμόρφωση με τα μέτρα βιοασφάλειας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, απαγορεύονται αυστηρά οι παράνομες μετακινήσεις ζώων και κάθε ύποπτο περιστατικό πρέπει να αναφέρεται άμεσα στις αρμόδιες αρχές.

Νέα κρούσματα και κατανομή

Κατά την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου (01–08/02/2026) καταγράφηκαν 10 νέα κρούσματα ευλογιάς σε 7 Περιφερειακές Ενότητες:

Αιτωλοακαρνανία: 1

Εύβοια: 1

Ηλεία: 4

Καβάλα: 1

Καρδίτσα: 1

Μαγνησία & Σποράδες: 1

Πιερία: 1

Σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία από τον Αύγουστο 2024 έως τις 8 Φεβρουαρίου 2026, η πορεία της ζωονόσου διαμορφώνεται ως εξής:

2.094 επιβεβαιωμένα κρούσματα

2.595 εκτροφές σε όλη τη χώρα

476.839 θανατώσεις αιγοπροβάτων

Οι περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα περιλαμβάνουν τη Λάρισα (252), την Ξάνθη (241), την Αχαΐα (196), τις Σέρρες (185), τη Ροδόπη (179), την Αιτωλοακαρνανία (173), τον Έβρο (167) και τη Μαγνησία & Σποράδες (141).

Τι ζητά το ΥπΑΑΤ

Το Υπουργείο και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων τονίζουν ότι το επόμενο τρίμηνο είναι καθοριστικό για την πορεία της νόσου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:

Στην εντατικοποίηση της επιτήρησης και των συστηματικών ελέγχων στο πεδίο

Στην αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές

Στους ελέγχους μετακινήσεων και διακίνησης ζώων και ζωοτροφών

Στην άμεση αναφορά κάθε ύποπτου περιστατικού

«Η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου. Οι παραγωγοί οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα», επισημαίνεται.

