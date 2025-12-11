Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε Τραμπ: Στην Ευρώπη αποφασίζουμε εμείς, μην ανακατεύεσαι

Απάντηση στις αναφορές της αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής για την Ευρώπη που κινδυνεύει με εξάλειψη εδωσε η επικεφαλής της Κομισιόν

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε Τραμπ: Στην Ευρώπη αποφασίζουμε εμείς, μην ανακατεύεσαι
Ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε στον Ντόναλντ Τραμπ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την επίθεση του Αμερικανού προέδρου κατά της Ευρώπης.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρέπει να αναμειγνύεται στη δημοκρατία στην Ευρώπη», τόνισε η επικεφαλής της Κομισιόν στο γκαλά του Politico για τα 28 πιο ισχυρά πρόσωπα στις Βρυξέλλες και συνέχισε:

«Όταν πρόκειται για τις εκλογές, δεν είναι δική μας δουλειά [ενν. των Βρυξελλών] να αποφασίζουμε ποιος θα είναι ο ηγέτης της χώρας, αλλά του λαού αυτής της χώρας. Αυτή είναι η κυριαρχία των ψηφοφόρων και πρέπει να προστατευθεί».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλούμενη να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ που προκάλεσε σάλο στην Ευρώπη μετά την δημοσίευσή της, ανέφερε ότι «χωρίς καμία αμφιβολία, κανείς άλλος δεν πρέπει να παρεμβαίνει».

Όπως υποστηρίζει το κείμενο της Στρατηγικής Ασφαλείας η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με «εξάλειψη του πολιτισμού» μέσα στα επόμενα 20 χρόνια. Σημειώνεται ότι πρόκεται για θέση που στο παρελθόν έχουν διατυπώσει τόσο η Ρωσία όσο και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

Το έγγραφο κατακρίνει τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για τον περιορισμό των ακροδεξιών κομμάτων, χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις αυτές ως πολιτική λογοκρισία, ενώ κάνει επίσης λόγο για «καλλιέργεια αντίστασης στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών εθνών».

Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις την περασμένη Τρίτη χαρακτήρισε την Ευρώπη ως ομάδα εθνών σε αποσύνθεση χαρακτηρίζοντας τους ηγέτες της ως «αδύναμους ανθρώπους». «Νομίζω ότι είναι αδύναμοι, ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει», σημείωσε.

Κατά την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτός είναι ένας από τους που η ΕΕ πρότεινε την «Ασπίδα της Δημοκρατίας». Ως ένα όπλο στη μάχη κατά της ξένης παρέμβασης στο Διαδίκτυο, παρέμβαση που είναι εμφανείς κατά τις εκλογές.

Ωστόσο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έσπευσε να δηλώσει ότι η Ευρώπη είχε πάντα «πολύ καλές σχέσεις συνεργασίας» με τους προέδρους των ΗΠΑ και «αυτό ισχύει και σήμερα». Όπως τόνισε στη συνέχεια η Ευρώπη θα πρέπει επικεντρωθεί στον εαυτό της και να μην κάνει συγκρίσεις με άλλους.

«Από τα βάθη της καρδιάς μου, είμαι ορκισμένη υπέρμαχος της διατλαντικής συνεργασίας. Αλλά τι είναι τόσο σημαντικό; Είναι ότι είμαστε περήφανοι που ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αναγνωρίζουμε τη δύναμή μας και ότι αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που έχουμε», συμπλήρωσε στη συνέχεια, ενώ πριν καταλήξει υπό τις επευφημίες του κοινού πρόσθεσε ότι «φυσικά, η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αλλάξει. Γιατί; Επειδή αλλάζουμε. Και αυτό είναι τόσο σημαντικό που πρέπει να έχουμε κατά νου: ποια είναι η θέση μας; Ποια είναι η δύναμή μας; Ας εργαστούμε πάνω σε αυτά. Ας είμαστε περήφανοι για αυτό. Ας υπερασπιστούμε μια ενωμένη Ευρώπη. Αυτό είναι το καθήκον μας... να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και να είμαστε περήφανοι για τον εαυτό μας».

