Ντόναλντ Τραμπ: Ανησυχία και πάλι για την υγεία του – Νέα καρέ με τσιρότα στο χέρι του

Ο μώλωπας στο δεξί χέρι του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ξανά. Μετά την ανταλλαγή χειραψίας με τον Τζιάνι Ινφαντίνο κατά την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, φάνηκε να έχει τσιρότα και καθώς περπάτησε στο κόκκινο χαλί πριν από την 48η Τελετή Βραβείων Kennedy Center, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στο Κέντρο Τεχνών John F. Kennedy, στην Ουάσινγκτον.

Επίδεσμος διακρίνεται στο χέρι του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς περπατά στο κόκκινο χαλί πριν από την 48η Τελετή Βραβείων Kennedy Center, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. AP.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, επανέλαβε σε ερωτήσεις που δέχτηκε μώλωπα στο χέρι του Τραμπ ότι ο μώλωπας προήλθε από το γεγονός ότι δούλευε υπερβολικά.

«Ο πρόεδρος έχει μώλωπες στο χέρι επειδή εργάζεται αδιάκοπα και κάνει χειραψίες όλη μέρα, κάθε μέρα», σημείωσε ξανά απόψε (11/12).