Μάνος Χατζιδάκις: Η Φίνος Φιλμ τιμά την επέτειο των 100 ετών από την γέννηση του συνθέτη

Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ στα social media για τον Μάνο Χατζιδάκη

Newsbomb

Μάνος Χατζιδάκις: Η Φίνος Φιλμ τιμά την επέτειο των 100 ετών από την γέννηση του συνθέτη

Ο Μάνος Χατζιδάκις 

ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εκατό χρόνια από την γέννηση του Μάνου Χατζιδάκη συμπληρώνονται σήμερα, 23 Οκτωβρίου και η Φίνος Φιλμ τιμά τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη με βίντεο από κινηματογραφικές σκηνές, τις οποίες είχε «ντύσει» μουσικά ο Μάνος Χατζιδάκις.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση της εταιρείας παραγωγής στα social media: «100 Χρόνια Μάνος Χατζιδάκις. Δεν είναι εύκολο να μετρήσεις τον χρόνο όταν μιλάς για κάποιον που τον ξεπέρασε. Ένας αιώνας από τη γέννηση του ανθρώπου που άλλαξε τον τρόπο που ακούμε, νιώθουμε και θυμόμαστε. Ο Μάνος Χατζιδάκις μας ταξίδεψε, μας ένωσε και μας έκανε να αγαπήσουμε την Ελλάδα μέσα από την ευγένεια της μελωδίας του και το βάθος της ψυχής του. Η μουσική του δεν έπαιζε απλώς πίσω από τις εικόνες — τις φώτιζε από μέσα. Γι’ αυτό και οι μελωδίες του δεν ξεπεράστηκαν ποτέ. Συνεχίζουν να ζουν σ’ εκείνο το μέρος μέσα μας που δεν μεγαλώνει ποτέ».

Στη συνέχεια, γίνεται μια αναφορά στον Διονύση Σαββόπουλο, που έφυγε από τη ζωή στα 81 του χρόνια την Τρίτη 21 Οκτωβρίου και εκτιμούσε βαθιά τον Μάνο Χατζιδάκη. «Τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Χατζιδάκι, έρχονται τη στιγμή που αποχαιρετούμε τον αγαπημένο Διονύση Σαββόπουλο. Έναν καλλιτέχνη που είχε ιδιαίτερη εκτίμηση στον Χατζιδάκι, που αγαπήθηκε και αυτός όσο λίγοι από όλους τους Έλληνες και που θα μείνει ανεξίτηλη η μνήμη του και οι μελωδίες του στις καρδιές μας».

«Ο Σαββόπουλος είχε πει για τον Χατζιδάκι: ]]Ήταν Μάνος Χατζιδάκις. Μια ιδιοφυΐα. Ένας αξιολάτρευτος μάγος που ήρθε και άλλαξε το αφτί μας. Το κακό είναι ότι όσο ζούσε δεν τόλμησα να του εκφράσω τα αληθινά μου αισθήματα για αυτόν. Του μιλούσα πάντα σαν ισότιμος ντε και καλά, ενώ ένιωθα κατώτερός του. Ώσπου πέθανε και έχασα την ευκαιρία για πάντα. Όμως με άκουγε πάντα με χαμόγελο και συγκατάβαση. Ίσως είχε καταλάβει την “πόζα” μου, τον βαθύ σεβασμό μου για αυτόν. Αυτό ελπίζω», προσθέτει η Φίνος Φιλμ..

https://www.instagram.com/reel/DQJBPHNifPE/

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσίδες και Κινέζες κατάσκοποι εν δράσει - Σαγηνεύοντας και αποπλανώντας κλέβουν μυστικά της Δύσης

22:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 0-1: Προβάδισμα με Σφιντέρσκι για το Τριφύλλι

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: 3.500 χρόνια άμυνας - Ανακαλύφθηκε φρούριο με τείχη 2,5 μέτρων στο βόρειο Σινά

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (23/10): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΕΘΑ: Μετά την τοποθέτηση Δούκα, ανάθεση καθαριότητας μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη σε τρίτον

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ελληνικό μωσαϊκό του 5ου αιώνα ανακαλύφθηκε στην αρχαία Έδεσσα της Ανατολίας

21:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0: Ξέσπασε και... «ισοπέδωσε» τους Σκωτσέζους πριν τον Ολυμπιακό!

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0 (τελικό): «Κιτρινόμαυρο» πάρτι κόντρα στους Σκωτσέζους - Δείτε τα γκολ!

21:40TRAVEL

Τήνος: Από τη χάρη της Παναγίας στην τέχνη του μαρμάρου - Οι γεύσεις, οι παραλίες και τα χωριά

21:32ΚΑΙΡΟΣ

Μεσολόγγι: Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της κακοκαιρίας - Κλειστά αύριο τα σχολεία

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Σμύρνη: Σε θετικό κλίμα η συνάντηση Ελλάδας - Τουρκίας για τα ΜΟΕ

21:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Είμαστε Ένα» με το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης - Ξεκινά η συλλογή παιδικών βιβλίων

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Πρώτη η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτη η Ελληνική Λύση - Τι λένε οι πολίτες για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

21:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν δεν έχει αποκλειστεί εντελώς, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο

21:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάνος Χατζιδάκις: Η Φίνος Φιλμ τιμά την επέτειο των 100 ετών από την γέννηση του συνθέτη - «Μας ταξίδεψε, μας ένωσε και μας έκανε να αγαπήσουμε την Ελλάδα»

21:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αποθηκευμένο στο κινητό του εργοδότη του 22χρονου το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Τον είχε καταχωρημένο με υποκοριστικό

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Συνάντηση Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ στις 30 Οκτωβρίου στη Νότια Κορέα

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Στα χαφ ο Καλάμπρια, οι επιλογές του Κόντη

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Οι κυρώσεις των ΗΠΑ είναι μια εχθρική πράξη - Ρωσικά αεροσκάφη πάνω από τη Λιθουανία

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον ενάεριο χώρο για 18 δευτερόλεπτα - Σηκώθηκαν νατοϊκά Eurofighter Typhoon

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: «Σας αγαπώ...» - Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριο επεισόδιο στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου, Μπακογιάννη και Γεροβασίλη - «Είσαι Αντουανέτα» - «Είσαι υστερική»

21:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αποθηκευμένο στο κινητό του εργοδότη του 22χρονου το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Τον είχε καταχωρημένο με υποκοριστικό

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Πρώτη η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτη η Ελληνική Λύση - Τι λένε οι πολίτες για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

22:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΕΘΑ: Μετά την τοποθέτηση Δούκα, ανάθεση καθαριότητας μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη σε τρίτον

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Καλεσμένη σε γάμο σοκαρίστηκε όταν οι νεόνυμφοι της ζήτησαν να πληρώσει το φαγητό της στη δεξίωση

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

15:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Βίντεο ντοκουμέντο - Η 16χρονη Ζωή λίγα λεπτά πριν μπει στο μοιραίο μπαρ

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0 (τελικό): «Κιτρινόμαυρο» πάρτι κόντρα στους Σκωτσέζους - Δείτε τα γκολ!

21:32ΚΑΙΡΟΣ

Μεσολόγγι: Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της κακοκαιρίας - Κλειστά αύριο τα σχολεία

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Ξεσπά ο πατέρας της 16χρονης Ζωής - «Το μόνο που έχω είναι η φωτογραφία της στα χέρια μου»

19:57ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: 600.000 ευρώ είχε δανειστεί από αγροτικό συνεταιρισμό ο «Φραπές» - Τα ζητάνε πίσω τώρα

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

06:16ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Η απάντηση του «Φραπέ»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια» - Ζαλίζουν τα ευρήματα για τον αγρότη

11:50WHAT THE FACT

Ένα ψάρι με δόντια στο κεφάλι: Η ανακάλυψη που αλλάζει για πάντα τη θαλάσσια βιολογία

19:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας - Έστειλε τη σύζυγό του στο νοσοκομείο από το ξύλο

22:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 0-1: Προβάδισμα με Σφιντέρσκι για το Τριφύλλι

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (23/10): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ