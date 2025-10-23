Μάνος Χατζιδάκις: Η Φίνος Φιλμ τιμά την επέτειο των 100 ετών από την γέννηση του συνθέτη

Εκατό χρόνια από την γέννηση του Μάνου Χατζιδάκη συμπληρώνονται σήμερα, 23 Οκτωβρίου και η Φίνος Φιλμ τιμά τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη με βίντεο από κινηματογραφικές σκηνές, τις οποίες είχε «ντύσει» μουσικά ο Μάνος Χατζιδάκις.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση της εταιρείας παραγωγής στα social media: «100 Χρόνια Μάνος Χατζιδάκις. Δεν είναι εύκολο να μετρήσεις τον χρόνο όταν μιλάς για κάποιον που τον ξεπέρασε. Ένας αιώνας από τη γέννηση του ανθρώπου που άλλαξε τον τρόπο που ακούμε, νιώθουμε και θυμόμαστε. Ο Μάνος Χατζιδάκις μας ταξίδεψε, μας ένωσε και μας έκανε να αγαπήσουμε την Ελλάδα μέσα από την ευγένεια της μελωδίας του και το βάθος της ψυχής του. Η μουσική του δεν έπαιζε απλώς πίσω από τις εικόνες — τις φώτιζε από μέσα. Γι’ αυτό και οι μελωδίες του δεν ξεπεράστηκαν ποτέ. Συνεχίζουν να ζουν σ’ εκείνο το μέρος μέσα μας που δεν μεγαλώνει ποτέ».

Στη συνέχεια, γίνεται μια αναφορά στον Διονύση Σαββόπουλο, που έφυγε από τη ζωή στα 81 του χρόνια την Τρίτη 21 Οκτωβρίου και εκτιμούσε βαθιά τον Μάνο Χατζιδάκη. «Τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Χατζιδάκι, έρχονται τη στιγμή που αποχαιρετούμε τον αγαπημένο Διονύση Σαββόπουλο. Έναν καλλιτέχνη που είχε ιδιαίτερη εκτίμηση στον Χατζιδάκι, που αγαπήθηκε και αυτός όσο λίγοι από όλους τους Έλληνες και που θα μείνει ανεξίτηλη η μνήμη του και οι μελωδίες του στις καρδιές μας».

«Ο Σαββόπουλος είχε πει για τον Χατζιδάκι: ]]Ήταν Μάνος Χατζιδάκις. Μια ιδιοφυΐα. Ένας αξιολάτρευτος μάγος που ήρθε και άλλαξε το αφτί μας. Το κακό είναι ότι όσο ζούσε δεν τόλμησα να του εκφράσω τα αληθινά μου αισθήματα για αυτόν. Του μιλούσα πάντα σαν ισότιμος ντε και καλά, ενώ ένιωθα κατώτερός του. Ώσπου πέθανε και έχασα την ευκαιρία για πάντα. Όμως με άκουγε πάντα με χαμόγελο και συγκατάβαση. Ίσως είχε καταλάβει την “πόζα” μου, τον βαθύ σεβασμό μου για αυτόν. Αυτό ελπίζω», προσθέτει η Φίνος Φιλμ..

https://www.instagram.com/reel/DQJBPHNifPE/

