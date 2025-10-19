Υεμένη: Διασώθηκε το πλήρωμα του φλεγόμενου MV FALCON - Η συμμετοχή της Φρεγάτας «ΣΠΕΤΣΑΙ»

Το πλοίο μεταφοράς υγραερίου MV FALCON που έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης εξακολουθεί να φλέγεται και να παραμένει ακυβέρνητο.

Ωστόσο σύμφωνα με ενημέρωση από την Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ, η «Φρεγάτα ΣΠΕΤΣΑΙ» που επιχειρεί στην περιοχή συνέβαλε στη διάσωση των 24 μελών του πληρώματος, ενώ υπάρχει ένας αγνοούμενος.

Νωρίτερα το πλοίο MV MEDA διέσωσε με επιτυχία 24 μέλη του πληρώματος του MV FALCON (1 Ουκρανό και 23 Ινδούς) και η Ελληνική Φρεγάτα ΣΠΕΤΣΑΙ συνόδευσε το πλοίο μέχρι το λιμάνι του Τζιμπουτί, όπου οι διασωθέντες ναυτικοί παραδόθηκαν με ασφάλεια στην Ακτοφυλακή του Τζιμπουτί.

01 03 02 03 03 03

Ιδιωτική εταιρεία έχει αναλάβει την επιχείρηση απορρύπανσης και διάσωσης του MV FALCON.

Το MV Falcon ταξίδευε από το λιμάνι Σοχάρ του Ομάν προς το Τζιμπουτί, όπως ανέφερε η βρετανική εταιρεία ασφάλειας Ambrey. Η έκρηξη σημειώθηκε ενώ έπλεε 113 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού του Άντεν στην Υεμένη.

Πηγές ναυτικής ασφάλειας ανέφεραν ότι δεν εντοπίστηκαν πύραυλοι ή μη επανδρωμένα εναέρια αεροσκάφη στην περιοχή.

«Η EUNAVFOR ASPIDES είναι μια καθαρά αμυντική επιχείρηση, που προστατεύει πολιτικά πλοία και πληρώματα που πλέουν στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, εξασφαλίζοντας την ασφαλή και απρόσκοπτη ροή του εμπορίου, ζωτικής σημασίας για εκατομμύρια ανθρώπους στην περιοχή και πέρα από αυτήν. Η επιχείρηση εστιάζει στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα», υπενθυμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης