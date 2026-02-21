Καθαρά Δευτέρα 2026: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Το νομικό καθεστώς της Καθαράς Δευτέρας

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι
Η Καθαρά Δευτέρα 2026, που φέτος πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, σηματοδοτεί το πρώτο μεγάλο τριήμερο της χρονιάς και την έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής. Για πολλούς εργαζόμενους, βασικό ερώτημα είναι αν η ημέρα αυτή θεωρείται επίσημη αργία και πώς επηρεάζει την αμοιβή τους.

Παρά το γεγονός ότι σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες παραμένουν κλειστά, η Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες για τον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.

Ωστόσο, η ημέρα μπορεί να θεωρηθεί αργία στις εξής περιπτώσεις:

Όταν καθορίζεται ρητά από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) που ισχύει στον κλάδο ή στην επιχείρηση.

Όταν προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό εργασίας της εταιρείας.

Όταν έχει εδραιωθεί επιχειρησιακό έθιμο, δηλαδή η ημέρα τηρείται σταθερά ως αργία τα προηγούμενα έτη.

Τρόπος υπολογισμού της αμοιβής

Σύμφωνα με οδηγίες της ΓΣΕΕ και του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων, η αμοιβή κατά την Καθαρά Δευτέρα 2026 διαμορφώνεται ως εξής:

Επιχείρηση κλειστή:

Μισθωτοί με μηνιαίες αποδοχές λαμβάνουν πλήρη μισθό χωρίς μείωση.

Ημερομίσθιοι δικαιούνται το πλήρες ημερομίσθιο.

Επιχείρηση ανοικτή κατά την αργία:

Μισθωτοί με μηνιαίο μισθό λαμβάνουν προσαύξηση 75% επί του ενός εικοστού πέμπτου του μισθού τους.

Ημερομίσθιοι εισπράττουν το κανονικό ημερομίσθιο συν προσαύξηση 75%.

Επιχείρηση που δεν αναγνωρίζει την Καθαρά Δευτέρα ως αργία:

Η ημέρα υπολογίζεται ως κανονική εργάσιμη ημέρα χωρίς επιπλέον αποζημίωση.

Με άλλα λόγια, το αν θα θεωρηθεί αργία και πώς θα αμειφθούν οι εργαζόμενοι εξαρτάται από τις συμφωνίες της επιχείρησης, την ισχύουσα ΣΣΕ ή τα καθιερωμένα έθιμα στον εργασιακό χώρο.

