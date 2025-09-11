Θεοδωρικάκος: «Στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ και στη ναυπηγική βιομηχανία»

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, επισκέφθηκε το πρωί της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου τις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας, όπου είχε συνάντηση με τον αμερικανό υπουργό Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ.

Στην επίσκεψη παρευρέθηκαν επίσης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, καθώς και ο επιτετραμμένος της αμερικανικής πρεσβείας, Τζος Χακ. Τους φιλοξένησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Onex Shipyards & Technologies, Πάνος Ξενοκώστας.

Οι παρευρισκόμενοι ξεναγήθηκαν στους χώρους των ναυπηγείων και ενημερώθηκαν από τη διοίκηση της εταιρείας για την πορεία της επένδυσης και τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Κατά τη συζήτηση με τον κ. Μπέργκαμ, παρουσία και της γενικής γραμματέως Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στελλίνας Σιαράπη, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε τη στρατηγικής σημασίας συνεργασία με την κρατική αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα DFC, η οποία επένδυσε 125 εκατ. ευρώ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης για την αναβίωση της ναυπηγικής βιομηχανίας, μέσω της ένταξής της στις στρατηγικές επενδύσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το υπουργείο βλέπει θετικά την αξιοποίηση της περιοχής και ως λιμενικού, εμπορικού και διαμετακομιστικού κόμβου.

Τέλος, υπενθύμισε την ανακοίνωση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σχετικά με τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος, υπό την ευθύνη του υπουργείου Ανάπτυξης, για την παροχή νέων κινήτρων στην αμυντική βιομηχανία και τις δυνατότητες συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα.