Έγκλημα στη Μασαχουσέτη: 35χρονη στραγγάλισε τα 3 παιδιά της με λάστιχα γυμναστικής

Συγκλονίζει οικογενειακή τραγωδία στη Μασαχουσέτη.

Η Lindsay Clancy κατηγορείται ότι σκότωσε τα τρία παιδιά της εν μέσω ενός «ψυχωτικού επεισοδίου μετά τον τοκετό», όπως αναφέρεται στα νομικά έγγραφα από την αγωγή που κατέθεσε ο σύζυγός της κατά των θεραπόντων γιατρών της 35χρονης.

Όπως υποστηρίζει στην αγωγή του, η εκτεταμένη και λανθασμένη συνταγογράφηση φαρμάκων επιβάρυνε σε κρίσιμο βαθμό την ψυχική της υγεία.

Η Λίντσεϊ Κλάνσι, ηλικίας 35 ετών, αντιμετωπίζει κατηγορίες για τη δολοφονία των τριών παιδιών της – της πεντάχρονης Κόρα, του τρίχρονου Ντόσον και του οκτώ μηνών Κάλαν – τον Ιανουάριο του 2023. Η ίδια έχει δηλώσει αθώα, ενώ οι συνήγοροί της υποστηρίζουν ότι έπασχε από βαριά κατάθλιψη, επιλόχεια κατάθλιψη και ψύχωση μετά τον τοκετό.

Μετά τον θάνατο των παιδιών, η Λίντσεϊ Κλάνσι φέρεται να πήδηξε από παράθυρο του σπιτιού της, τραυματιζόμενη σοβαρά και μένοντας παράλυτη. Ο σύζυγός της, Πάτρικ Κλάνσι, κατέθεσε την Τετάρτη αγωγή, υποστηρίζοντας ότι οι γιατροί της χορήγησαν έναν «συνδυασμό ισχυρών φαρμάκων» που, σύμφωνα με τον ίδιο, οδήγησε σε δραματική επιδείνωση της ψυχικής της κατάστασης.

Η αγωγή στρέφεται κατά της δρ Τζένιφερ Ταφτς, της νοσηλεύτριας Ρεμπέκα Τζολότα, καθώς και των οργανισμών Aster Mental Health Inc και South Shore Health System. Στο δικόγραφο περιγράφεται αναλυτικά το ιστορικό επαφών της Λίντσεϊ Κλάνσι με τους παρόχους υγείας και υποστηρίζεται ότι η υπερσυνταγογράφηση και η ελλιπής παρακολούθηση συνέβαλαν καθοριστικά στην τραγωδία.

«Αν οι γιατροί δεν είχαν ενεργήσει με αμέλεια και αντ’ αυτού είχαν παράσχει επαρκή φροντίδα, είναι πιθανό τα παιδιά του Πάτρικ και της Λίντσεϊ να ήταν σήμερα ζωντανά», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αγωγή. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2023, η Λίντσεϊ Κλάνσι αντιμετώπιζε σοβαρή κατάθλιψη και της είχαν συνταγογραφηθεί πολλά ψυχιατρικά σκευάσματα, μεταξύ των οποίων αντικαταθλιπτικά, σταθεροποιητές διάθεσης και βενζοδιαζεπίνες.

Οι συνήγοροί της υποστηρίζουν ότι τα φάρμακα προκάλεσαν συμπτώματα παράνοιας, αυτοκτονικό ιδεασμό και έντονο φόβο να μένει μόνη της, χωρίς να έχουν προηγηθεί εργαστηριακές εξετάσεις μετά τη χορήγησή τους. Η αγωγή αναφέρει ακόμη ότι η Κλάνσι εισήχθη στο Women & Infants Hospital για επιλόχεια κατάθλιψη, όπου το προσωπικό φέρεται να υποψιάστηκε πως η επιδείνωση της ψυχικής της υγείας συνδεόταν με υπερσυνταγογράφηση και εσφαλμένη διάγνωση.

Παράλληλα, η Λίντσεϊ Κλάνσι νοσηλεύτηκε και στο McLean Hospital, ωστόσο αποχώρησε λίγες ημέρες αργότερα, δηλώνοντας ότι δεν ανήκε εκεί, όπως είχε αναφέρει στο παρελθόν η Daily Mail. Σύμφωνα με την αγωγή του συζύγου της, την ημέρα πριν από τους θανάτους των παιδιών, η Κλάνσι επισκέφθηκε τη δρ Ταφτς για μόλις 17 λεπτά, μετά τα οποία η γιατρός κατέγραψε ότι η ψυχιατρική της κατάσταση ήταν «αμετάβλητη».

«Η δρ Ταφτς και η νοσηλεύτρια Τζολότα, και μέσω αυτών οι εργοδότες τους Aster και South Shore Health, γνώριζαν ότι η Λίντσεϊ βίωνε αυτοκτονικό ιδεασμό και κρίσιμη επιδείνωση της ψυχιατρικής της κατάστασης κατά τη διάρκεια της φροντίδας τους και απέτυχαν να λάβουν εύλογα μέτρα για την κατάλληλη θεραπεία της», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δικόγραφο.

Από την πλευρά τους, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η Λίντσεϊ Κλάνσι είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών της τη νύχτα που πέθαναν τα παιδιά και ότι τα επτά φάρμακα που βρέθηκαν στον οργανισμό της δεν θα μπορούσαν αιφνιδίως να οδηγήσουν σε μια τέτοια ενέργεια. Έχουν επίσης επισημάνει ότι είχε αξιολογηθεί από επαγγελματίες ψυχικής υγείας χωρίς να διαγνωστεί με επιλόχεια κατάθλιψη.

Οι εισαγγελικές Αρχές επιχειρούν να αποδείξουν ότι η Κλάνσι ενήργησε βάσει σχεδίου, στραγγαλίζοντας τα παιδιά της με λάστιχα γυμναστικής, αφού προηγουμένως είχε στείλει τον σύζυγό της να αγοράσει φαγητό. Στη συνέχεια φέρεται να έκοψε τους καρπούς και τον λαιμό της, πριν επιχειρήσει να αυτοκτονήσει πηδώντας από τον δεύτερο όροφο του σπιτιού.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Πάτρικ Κλάνσι ήταν εκείνος που εντόπισε πρώτος τόσο τη σύζυγό του όσο και τα νεκρά παιδιά. Η δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι έχει οριστεί να ξεκινήσει τον Ιούλιο, ενώ η ίδια κρατείται στο Tewksbury State Hospital.

